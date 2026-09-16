От ГЕРБ подозират намеса на властта в работата на Сметната палата

От ГЕРБ-СДС поискаха обяснения за данни, представени публично като резултат от одит на АПИ, който според Сметната палата все още не е приключил.

От партията посочиха, че случаят поставя въпроса за възможна намеса на изпълнителната власт в работата на независимия одитен орган, предава БНР.

В декларация от парламентарната трибуна ГЕРБ-СДС припомниха, че на 2 юли Народното събрание е възложило на Сметната палата извънреден одит на финансовото управление на Агенция "Пътна инфраструктура" за периода от 1 януари 2020 г. до 30 май 2026 г..

Срокът за приключване на одита е 30 септември, а окончателният доклад трябва да бъде внесен в Народното събрание до 30 октомври.

В декларацията беше поставен акцент върху изказване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

ГЕРБ-СДС твърдят, че на 9 септември той е представил данни като резултат от извършен одит на АПИ и е посочил сертификати за над един млрд. лева за 2025 г. Последвалата кореспонденция със Сметната палата според ГЕРБ-СДС, показала, че към този момент няма окончателен одитен доклад.

Депутатът Теменужка Петкова коментира, че "пълният абсурд, разиграл се в парламентарната комисия по регионално развитие и благоустройство на 09 септември 2026 г., вече не е просто политически цирк".

"Това е риск за финансовата стабилност на страната. Този скандал няма да бъде потулен. Ще сезираме компетентните европейски и национални институции, в това число Евростат, Европейска комисия, Европейска сметна палата, международната организация на върховните одитни институции, фискалният съвет, БНБ и НСИ. Колеги от управляващата партия "Прогресивна България", осъзнавате ли накъде тласкате държавата? Тук не става дума, нито за това кое е правителството, кой е премиерът или министърът на финансите. Става дума за България, за достоверността на публичните финанси и за доверието в държавните институции. Спрете се!", посочи Петкова.