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Йотова представи случая на Ива Михайлова пред генералния секретар на Съвета на Европа

Йотова представи случая на Ива Михайлова пред генералния секретар на Съвета на Европа
Снимка: Администрация на президента

Според Ален Берсе случаят може да е част от по-голяма картина за защита на човешките права

Илияна Йотова представи пред генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе случая на Ива Михайлова – младата жена със северномакедонско и българско гражданство, която не е допускана за лечение в България, тъй като срещу нея се води съдебен процес в Кочани.

„Случаят на Ива е прецедент за погазване на човешките права – един житейски случай се превръща в политическа тема“, подчерта Йотова. Тя беше категорична, че България не може и не иска да се меси в правораздаването в Република Северна Македония, но настоява на Ива Михайлова, която вече има сериозни увреждания, да й бъде осигурен достъп до необходимото лечение. Президентът заяви, че страната ни е предложила на Скопие или Ива да бъде лекувана в България, или да бъде изпратен медицински екип от нашата страна за консултация, но северномакедонската страна не се е съгласила.

Илияна Йотова ще изпрати подробна информация по случая на генералния секретар. Ален Берсе, от своя страна, заяви, че Светът на Европа не разглежда индивидуални случаи, но с интерес ще се запознае с настоящия, защото той може да е част от по-общата картина за защита на човешките права. Писмо за Ива Михайлова вече е изпратено до комисаря по правата на човека към Съвета на Европа.

Сред основните теми на разговора в Страсбург беше процесът по реформиране на Съвета на Европа така, че да бъде адекватен на новата реалност и да откликва на бързите промени. Президентът беше категорична, че трябва да се засили политическият характер на Съвета на Европа, създаден в по-различните години на мир след Втората световна война. „Съветът на Европа трябва да се фокусира върху две основни теми – постигането на мир и реална защита на човешките права. Съветът трябва да се превърне в платформа за мир“, посочи Илияна Йотова.

Президентът подчерта, че Европа трябва да бъде единен континент и да не се прилагат двойни стандарти и някои държави членки да не зачитат решения на Съвета на Европа. Държавният глава отбеляза, че България ще представи пред Съвета своята позиция за планираните реформи. От своя страна Ален Берсе изтъкна, че България е много важен член на Съвета на Европа.

Фокус на срещата, в която участва и министърът на правосъдието Николай Найденов, беше приключването на контрола по изпълнението на решенията в групата дела „ОМО Илинден срещу България“ от 2006 г. Ален Берсе подчерта, че страната ни отбелязва напредък в конкретното изпълнение на мерките за гарантиране на правото на сдружавана. Той изрази надежда наблюдението да отпадне през март догодина. В срещата участва и генералният директор по правата на човека и върховенството на правото в Секретариата на Съвета на Европа Джанлука Еспозито, с когото президентът разговаря в София през юли по същия въпрос.

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