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Румен Радев и Андрей Бабиш отдадоха почит пред Паметника на Незнайния воин

Румен Радев и Андрей Бабиш отдадоха почит пред Паметника на Незнайния воин
Снимка: БТА

Предстои днес двамата премиери да открият българо-чешки бизнес форум в хотел „Хаят“

Министър-председателят Румен Радев посрещна премиера на Чехия Андрей Бабиш с официална церемония на площад „Св. Александър Невски“ в София.

Двамата отдадоха почит пред Паметника на Незнайния воин, където Бабиш, който е на посещение у нас, поднесе венци.

Румен Радев и Андрей Бабиш бяха посрещнати от почетен караул. Прозвучаха и химните на България и Чехия. На церемонията присъстваха вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министърът на енергетиката Ива Петрова.

По-късно в Министерския съвет Румен Радев и Андрей Бабиш ще имат среща „на четири очи“, след което ще ръководят пленарните разговори между официалните делегации на двете страни. 

Предстои днес двамата премиери да открият българо-чешки бизнес форум в хотел „Хаят“. В присъствието им ще бъдат подписани и двустранни документи. 

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