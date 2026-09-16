Румен Радев и Андрей Бабиш отдадоха почит пред Паметника на Незнайния воин

Министър-председателят Румен Радев посрещна премиера на Чехия Андрей Бабиш с официална церемония на площад „Св. Александър Невски“ в София.

Двамата отдадоха почит пред Паметника на Незнайния воин, където Бабиш, който е на посещение у нас, поднесе венци.

Румен Радев и Андрей Бабиш бяха посрещнати от почетен караул. Прозвучаха и химните на България и Чехия. На церемонията присъстваха вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министърът на енергетиката Ива Петрова.

По-късно в Министерския съвет Румен Радев и Андрей Бабиш ще имат среща „на четири очи“, след което ще ръководят пленарните разговори между официалните делегации на двете страни.

Предстои днес двамата премиери да открият българо-чешки бизнес форум в хотел „Хаят“. В присъствието им ще бъдат подписани и двустранни документи.