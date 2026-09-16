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Чешкият посланик в София: Доставихме 20 нови влака

Чешкият посланик в София: Доставихме 20 нови влака
Снимка: БТА

Над 150 български представители ще се включат в бизнес форума, съпътстващ посещението на Бабиш в страната ни

Росланикът на Чехия в България Мирослав Томан представи пред bTV новите възможности за сътрудничество между България и Чехия. Малко по-късно премиерите на двете страни - Румен Радев и Андрей Бабиш ще имат разговор "на четири очи" и се очаква да говорят за сътрудничество в енергетиката, транспорта и отбраната.

Мисля, че има много области, в които бихме могли да задълбочим нашето сътрудничество. Вие сте прави, че сме добри съюзници в НАТО и Европейския съюз. Имаме почти еднаква основа – знаете, силно развита индустрия, селско стопанство, както и сходни потребности от енергия. Така че има много неща, които можем да правим заедно“, каза посланикът на Чехия в България Мирослав Томан.

По думите му това ще бъде една от най-обсъжданите теми между министър-председателите и техните делегации.

Енергийната сигурност, ядрената енергетика, на която и двете страни разчитаме и която искаме да развиваме още в бъдеще. Почти съм сигурен, че ще говорим и за това България да бъде транзитна страна за природния газ – вертикалният газов коридор, който може да бъде използван в Европа, а Чехия определено би могла да бъде един от неговите потребители“, посочва Томан.

Той коментира и интереса на чешкия бизнес към България.

Да. „Шкода Транспортейшън“ е много фокусирана върху България. Тя е доста успешна тук и мисля, че всички трябва да са видели, че инвестициите и сътрудничеството на тази компания са видими навсякъде. Метрото – те вече доставиха 20 нови влака за градския транспорт. Но не става дума само за транспорта“, казва посланикът.

Като част от официалното посещение се организира и бизнес форум.

Това са добри неща, които можем да посочим като добър пример. И затова организираме бизнес форум като част от официалното посещение. Двамата министър-председатели ще бъдат там. Двамата вицепремиери също ще бъдат там, както и около четирима или петима министри от българското правителство, които ще участват, което е отлично“, посочва Томан.

До момента имаме потвърдено участие на повече от 150 български представители. Така че бих казал, че това е най-голямото досега събитие на ниво бизнес сътрудничество между двете ни държави“, допълва той.

Посланикът коментира и темата за Шенген, която е била сред основните при предишното посещение на Андрей Бабиш в София през 2018 г.

„Споменахте Шенген. Чехия определено беше един от големите поддръжници на присъединяването на България и Румъния към Шенгенското пространство. И това се случи – беше голям, голям успех. В момента помагаме и подкрепяме присъединяването ви към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие“, казва Мирослав Томан.

Той посочва, че след идването си в България през 2022 г. се е опитал да се свърже с някого, който реално да организира бизнес сътрудничеството.

„И така успешно организирахме и създадохме Българо-чешката търговска камара, която за по-малко от две години вече има повече от 60 членове“, казва посланикът.

По темата за сигурността и войната в Украйна Томан заявява, че това не е проблем само на Чехия и България.

„Това е проблем на цяла Европа, която всъщност е застрашена от Русия и от неоправданата война в Украйна. Европа и нашите държави също виждат, че трябва да разчитаме повече на себе си, че Европа трябва да си сътрудничи и да се стреми да изгради една по-сигурна Европа. И трябва да изграждаме собствената си отбрана заедно – не само една държава поотделно, а всички заедно като Европейски съюз“, коментира той.

Според него всяка европейска държава е наясно, че ситуацията е много трудна.

„Не мисля. На първо място, ние виждаме какво се случва в Украйна. И знаем, че може да има опит нещо подобно да се случи и в други части на Европа. Така че всяка европейска държава е наясно, че ситуацията е много трудна и без сътрудничество в рамките на Европа няма да можем да се защитим“, казва Томан.

„Затова мисля, че цяла Европа знае, че трябва да си сътрудничим. Трябва заедно да постигаме реални резултати и, разбира се, все още да разчитаме на нашите партньори в НАТО. Но Европа трябва да бъде силна и да става все по-силна сама по себе си“, допълва той.

На въпрос дали Европа е готова да поеме по-голяма част от тежестта на отбраната и сигурността, посланикът отговаря: „Трябва да бъде. Защото виждаме, че ставаме все по-зависими от самите себе си и всички държави разбират, че не можем да бъдем сами в тази област и че трябва да си сътрудничим“.

„Европа трябва да си сътрудничи. И мисля, че го прави, но все още има някои ограничения. Затова трябва да преодолеем тези ограничения. Това, че една държава произвежда например един танк, не означава, че цяла Европа може да бъде удовлетворена от това. Трябва да се обединим и да помислим какво можем да направим заедно и какво можем да постигнем заедно“, казва Томан.

По думите му има много области в сферата на сигурността и отбраната, в които България и Чехия могат да работят заедно.

„Споменахте дроновете. Определено предлагаме на нашите български приятели дронове от среден клас, които всъщност са единствените, отговарящи на спецификациите на НАТО. Но те могат да бъдат оборудвани и с българско оборудване“, посочва посланикът.

„Вие сте много добри в космическата сфера. Много сте добри и в производството на боеприпаси. Така че съм напълно наясно, че нашите компании от военната и отбранителната индустрия проявяват сериозен интерес към сътрудничество с вашите компании“, казва още той.

Томан дава пример и с чешки самолет, който представлява голям интерес във връзка с използването на български боеприпаси.

„И това е едно от нещата, които ще бъдат подписани утре – споразумение за сътрудничество между двете компании, при което чешкият самолет ще използва български боеприпаси“, посочва посланикът.

Мирослав Томан говори и за времето, прекарано в България. „Не мога да разделя дипломата от човека, защото прекарах три години като посланик тук. Но разбира се, знаете, живях тук като семеен човек, заедно със съпругата ми. И скоро ще си тръгнем, както вече знаете. Но със сигурност ще си спомняме за тези три години, прекарани в тази прекрасна страна. С красива природа. Това ще остане завинаги в спомените ми и в сърцето ми“, споделя Мирослав Томан.

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