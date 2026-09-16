Треньорът на Полша преди мача с България: Тази ситуация не ми харесва

Треньорът на Полша Никола Гърбич направи любопитен коментар преди мача с България от група В на европейското първенство по волейбол. Сърбинът заяви, че отборът му ще подходи максимално концентрирано към двубоя в София, който е далеч по-важен за нашите национали. Думите на опитния треньор идват, след като той беше уведомен, че тимът му вече си е гарантирал първото място в нашата група.

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„Значи дори и да загубим от България с 0:3, ще останем на първо място? Това е много опасна ситуация и не ми харесва“, заяви Гърбич. „Момчетата отлично знаят това. Искам в следващия мач да играем така, както в първите два гейма срещу Украйна. Ние просто харесваме срещи, които имат залог. Предпочитаме равностойни мачове, в които трябва да се достигнем до върховете на уменията си, за да постигнем победа“, обобщи селекционерът.

Полша е и големият фаворит за спечелване на европейското първенство, заедно с Италия. Преди три години поляците спечелиха титлата след категоричен успех във финала именно срещу „скуадра адзура" с 3:0 гейма. Полша е и настоящит шампион от лятото в Лигата на нациите.