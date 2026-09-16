72-годишен мъж пострада при пожар в Плевенско

72-годишен мъж е получил 15% изгаряния при пожар в сухи треви в Плевенско, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 15 септември край село Ставерци, докато мъжът почиствал частния си имот.

Огънят обхванал сухата растителност и бързо се разраснал. В опита си да овладее пламъците 72-годишният е пострадал и му е оказана първа медицинска помощ.

Благодарение на професионалната намеса на екипите са спасени 80 животни и 22 близки сгради. Пожарът е един от общо осемте регистрирани случая в областта, свързани със сухи треви, храсти, отпадъци и стърнища.

Пожари са регистрирани в землищата на селата Буковлък, Горник, Телиш, Крета и Ставерци, както и в село Обнова, на улица „Първи май“. В ранния следобед огън е пламнал и в сухи треви край град Искър, в района на бившето сметище. За потушаването му огнеборците от Кнежа са получили помощ от гасаческа група от града, която се е включила с трактор с гребло.

От пожарната за пореден път напомнят, че почистването на имоти чрез изгаряне на растителни отпадъци крие сериозен риск, особено при сухо и ветровито време.