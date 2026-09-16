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Папа Лъв XIV предупреди: Не бива да оставяме алгоритмите да вземат решения вместо човека

Папа Лъв XIV предупреди: Не бива да оставяме алгоритмите да вземат решения вместо човека
Снимка: AP/БТА

Главата на Римокатолическата църква призова за по-дълбоки лични отношения на фона на нарастващите опасения около развитието и използването на изкуствения интелект

Папа Лъв XIV отново предупреди за нарастващата зависимост от алгоритмите на изкуствения интелект и за прехвърлянето към технологиите на решения, които според него са изцяло в сферата на човешката отговорност. Той направи изказването си по време на седмичната аудиенция във Ватикана, предаде Франс прес.

Папата отбеляза, че технологичният напредък, социалните мрежи и изкуственият интелект създават нови възможности, като премахват ограниченията, свързани с разстоянията и достъпа до информация.

"Технологичното развитие, разпространението на средствата за масова информация и социалните мрежи, както и все по-честото използване на изкуствения интелект отварят нови възможности, като премахват бариерите и разстоянията", заяви папата.

Според Лъв XIV обаче все по-голямата виртуализация на отношенията крие риск хората да започнат да прехвърлят на алгоритмите решения, които трябва да останат в сферата на човешкото съзнание.

"От друга страна, отношенията стават все по-малко лични и все повече виртуални, с което рискуваме да свикнем да възлагаме на алгоритмите решения, които са част от изключителната компетентност на човешкото съзнание", предупреди главата на Римокатолическата църква пред хилядите поклонници, събрали се на площад "Св. Петър" в Рим.

Лъв XIV подчерта необходимостта от запазване на личния характер на човешките отношения.

"Това, което християнската общност възнамерява да предложи, е да се погрижим социалните отношения да имат истинска лична дълбочина и богатство", допълни той.

Предупреждението на папата идва на фона на засилващите се през последните седмици опасения относно сигурността и развитието на изкуствения интелект. Те бяха подхранени от няколко инцидента, свързани със сигурността, както и от развитието на модели, способни да се усъвършенстват без пряка човешка намеса.

Паралелно с това продължава общественият дебат за способността на технологичния сектор да се саморегулира.

В първата си енциклика, публикувана през май и озаглавена "Магнифика Хуманитас" ("Великолепното човечество"), Лъв XIV призова за "разоръжаване" на изкуствения интелект, за да не се допусне той "да доминира над човека".

През последните месеци Светият престол засили инициативите си за международно управление на изкуствения интелект, основано на принципа за защита на човешкото достойнство. Според Франс прес тези усилия обхващат области като ядрените технологии, културата и художественото творчество.

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