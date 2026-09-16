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Мбапе и Винисиус предизвикаха политически дебат заради тениски в подкрепа на Сеута

Мбапе и Винисиус предизвикаха политически дебат заради тениски в подкрепа на Сеута
АП/БТА

Звездите на Реал Мадрид скриха част от посланието преди мача с Елче и предизвикаха противоречиви реакции в Испания

Килиан Мбапе и Винисиус Жуниор се озоваха в центъра на политически и обществен спор в Испания, свързан с миграцията и отношенията с Мароко, съобщава Асошиейтед прес.

Причината е поведението им преди двубоя на Реал Мадрид срещу Елче в Ла Лига. Футболистите на двата отбора трябваше да излязат със специални тениски в подкрепа на Сеута - испанския автономен град на северноафриканското крайбрежие.

Мбапе, Винисиус и Ибрахима Конате облякоха фланелките, но ги навиха до гърдите, така че част от надписите да останат скрити. След това ги свалиха, преди да поздравят футболистите на Елче.

Тримата не обясниха действията си, което доведе до различни интерпретации. Според част от коментарите жестът е бил знак на солидарност с мигрантите. Други обаче го възприеха като отказ да бъде подкрепено испанското население на Сеута.

Журналистът на „Ел Еспаньол“ Хорхе Калабрес разкритикува футболистите. Според него участието в кампанията е било част от ангажимента им като представители на Реал Мадрид и не бива да се разглежда като политически или религиозен въпрос на личен избор.

Коментаторът Сантяго Сегурола защити играчите и насочи критиките си към организаторите на инициативата.

„Хората, които стоят зад това, прекалиха и поставиха футболистите в неудобно положение, принуждавайки ги да заемат позиция“, написа Сегурола.

Винисиус не за първи път попада в центъра на обществен дебат в Испания заради многобройните случаи на расистки обиди срещу него. Мбапе също има мигрантски корени - майка му е от алжирски произход, а баща му емигрира във Франция от Камерун.

Футболистите на Виляреал и Бетис също носиха същите тениски преди своя мач. Мароканският нападател на Бетис Абде Езалзули беше остро критикуван от привърженици в родината си заради участието си в инициативата.

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