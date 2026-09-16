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Хутите укрепват контрола си край Баб ел-Мандеб и засилват натиска върху ключовия морски маршрут

Хутите укрепват контрола си край Баб ел-Мандеб и засилват натиска върху ключовия морски маршрут
Снимка: AP/БТА

Подкрепяната от Иран групировка копае окопи по йеменското крайбрежие, докато Саудитска Арабия се опитва да пренасочи петролни доставки през Червено море

Подкрепяните от Иран хути укрепват позициите си около стратегическия проток Баб ел-Мандеб, след като установиха контрол над значителна част от йеменското крайбрежие на Червено море, предаде ДПА.

Според източник, близък до силите на международно признатото правителство на Йемен, бунтовниците изграждат окопи и укрепления, за да затвърдят контрола си върху наскоро завзетите територии.

Настъплението на хутите им осигури позиции в непосредствена близост до Баб ел-Мандеб - протокът, който свързва Червено море с Аденския залив и е сред ключовите морски маршрути между Европа и Азия. Групировката е завзела територии по йеменското крайбрежие и острови в района на протока.

При нормални условия през Баб ел-Мандеб преминава около 10% от световната морска търговия и приблизително 30% от глобалния контейнерен трафик.

Значението на маршрута обаче вече беше отслабено, след като през 2023 г. хутите започнаха атаки срещу кораби в отговор на войната на Израел в Газа. Заради опасността много международни корабни компании започнаха да използват по-дългия и по-скъп маршрут около нос Добра надежда в Южна Африка.

Новото настъпление на хутите увеличава риска от допълнителен натиск върху корабоплаването и енергийните доставки в региона. Саудитска Арабия се опитва да използва маршрутите през Червено море за част от петролните си доставки, след като трафикът през Ормузкия проток е силно затруднен. 

Международно признатото правителство на Йемен води гражданска война срещу хутите с подкрепата на Саудитска Арабия и други въоръжени формирования. Групировката от години контролира столицата Сана и други части на страната, но през последните дни премина в настъпление по крайбрежието на Червено море.

По данни на ООН близо 100 000 души са били принудени да напуснат домовете си заради новото разрастване на бойните действия. 

Междувременно хутите обявиха, че са атакували военновъздушната база в саудитския град Хамис Мушаит, както и обекти на държавната петролна компания "Сауди Арамко" в Янбу. 

По-късно саудитската страна съобщи, че е прехванала хутитски дрон южно от Мека, преди той да навлезе в забраненото въздушно пространство над свещения град. Хусите отхвърлиха твърдението, че са целили Мека.

Генералният секретар на Арабската лига Набил Фахми междувременно осъди предполагаемото нападение на хусите срещу Мека, предаде Франс прес.

По-рано йеменската групировка отрече твърденията на Рияд, че е взела на прицел свещения за мюсюлманите саудитски град.

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