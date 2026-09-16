Китай застава зад "легитимните интереси" на Иран и призова Техеран и САЩ към сдържаност

Китай е готов да защитава "легитимните интереси" на Иран на фона на конфликта в Близкия изток и призовава Техеран и САЩ към сдържаност. Това заяви китайският външен министър Ван И по време на среща с иранския си колега Абас Арагчи в Пекин, предаде Франс прес.

"Китай и Иран са ангажирани с всеобхватно стратегическо партньорство. Китай иска да засили диалога и сътрудничеството с Иран и ефективно да защитава легитимните права и интереси на Иран", каза Ван И в изявление, разпространено от китайското външно министерство.

Срещата се проведе малко преди планираното посещение на китайския президент Си Дзинпин в САЩ в края на септември, където той трябва да разговаря с американския президент Доналд Тръмп. Очаква се конфликтът в Близкия изток да бъде сред основните теми на разговорите.

Китай е сред основните икономически партньори на Иран и купува значителна част от петрола на страната. Пекин е и важен дипломатически съюзник на Техеран.

Ван И призова Иран и САЩ да намалят напрежението и да възстановят преговорния процес.

"Призоваваме Иран и САЩ да действат рационално и да проявят въздържане, както и да се върнат бързо към меморандума за разбирателство, подписан през юни с посредничеството на Пакистан, и да преструктурират механизмите за преговори", каза китайският външен министър.

Той предупреди и за възможно разширяване на конфликта към други части на региона.

"Не искаме да видим как регионалното напрежение се разпространява в Йемен и Червено море", добави той.

Йемен, който граничи със Саудитска Арабия, е бил въвлечен през юли в конфликта, предизвикан от американско-израелската атака срещу Иран в края на февруари. В началото на септември йеменските бунтовници хути са предприели мащабна офанзива и са превзели цялото крайбрежие на Йемен по Червено море, включително района на протока Баб ел-Мандеб.

Китайският външен министър призова за предприемане на ефективни мерки за възможно най-бързо отваряне на Ормузкия проток. По думите му това е необходимо за гарантиране на стабилността на международните енергийни доставки и глобалните вериги за доставки.