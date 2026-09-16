Новини
Търси
Подкаст
Свят

Китай застава зад "легитимните интереси" на Иран и призова Техеран и САЩ към сдържаност

Китай застава зад "легитимните интереси" на Иран и призова Техеран и САЩ към сдържаност
Снимка: AP/БТА

Пекин настоява за възстановяване на преговорите и бързо отваряне на Ормузкия проток на фона на напрежението в Близкия изток

Китай е готов да защитава "легитимните интереси" на Иран на фона на конфликта в Близкия изток и призовава Техеран и САЩ към сдържаност. Това заяви китайският външен министър Ван И по време на среща с иранския си колега Абас Арагчи в Пекин, предаде Франс прес.

"Китай и Иран са ангажирани с всеобхватно стратегическо партньорство. Китай иска да засили диалога и сътрудничеството с Иран и ефективно да защитава легитимните права и интереси на Иран", каза Ван И в изявление, разпространено от китайското външно министерство.

Срещата се проведе малко преди планираното посещение на китайския президент Си Дзинпин в САЩ в края на септември, където той трябва да разговаря с американския президент Доналд Тръмп. Очаква се конфликтът в Близкия изток да бъде сред основните теми на разговорите.

Китай е сред основните икономически партньори на Иран и купува значителна част от петрола на страната. Пекин е и важен дипломатически съюзник на Техеран.

Ван И призова Иран и САЩ да намалят напрежението и да възстановят преговорния процес.

"Призоваваме Иран и САЩ да действат рационално и да проявят въздържане, както и да се върнат бързо към меморандума за разбирателство, подписан през юни с посредничеството на Пакистан, и да преструктурират механизмите за преговори", каза китайският външен министър.

Той предупреди и за възможно разширяване на конфликта към други части на региона.

"Не искаме да видим как регионалното напрежение се разпространява в Йемен и Червено море", добави той.

Йемен, който граничи със Саудитска Арабия, е бил въвлечен през юли в конфликта, предизвикан от американско-израелската атака срещу Иран в края на февруари. В началото на септември йеменските бунтовници хути са предприели мащабна офанзива и са превзели цялото крайбрежие на Йемен по Червено море, включително района на протока Баб ел-Мандеб.

Китайският външен министър призова за предприемане на ефективни мерки за възможно най-бързо отваряне на Ормузкия проток. По думите му това е необходимо за гарантиране на стабилността на международните енергийни доставки и глобалните вериги за доставки.

Още по темата

"САЩ и Китай инвестират, ние - регулираме": Реакциите в ЕП след речта на Урсула фон дер Лайен

"САЩ и Китай инвестират, ние - регулираме": Реакциите в ЕП след речта на Урсула фон дер Лайен

Китай открива очна клиника, управлявана от изкуствен интелект

Китай открива очна клиника, управлявана от изкуствен интелект

Китайски електрически камиони с 1000 конски сили тръгват из Европа

Китайски електрически камиони с 1000 конски сили тръгват из Европа

Войната с Иран струва на САЩ 38 млрд. долара за шест месеца

Войната с Иран струва на САЩ 38 млрд. долара за шест месеца

Военни лидери на Израел, САЩ и арабски държави се събраха тайно в Германия заради войната с Иран

Военни лидери на Израел, САЩ и арабски държави се събраха тайно в Германия заради войната с Иран

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

Водещи

Проф. Христо Пимпирев: Нямам нищо против жена да оглави държавата

Проф. Христо Пимпирев: Нямам нищо против жена да оглави държавата

  • Току-що
Непречистени отпадъчни води са причинили масовото измиране на риба в Струма

Непречистени отпадъчни води са причинили масовото измиране на риба в Струма

  • Преди 3 минути
BIRD посочи фирмата зад полетите на Пеевски: Собственик е бащата на посланика ни в ОАЕ

BIRD посочи фирмата зад полетите на Пеевски: Собственик е бащата на посланика ни в ОАЕ

  • Преди 23 минути
Любо Ганев свали 40 килограма за 10 месеца: Вече не ползвам удължител за колана в самолета

Любо Ганев свали 40 килограма за 10 месеца: Вече не ползвам удължител за колана в самолета

  • Преди 23 минути
Национален поход "По стъпките на Самуиловите воини" ще се проведе на 4 октомври

Национален поход "По стъпките на Самуиловите воини" ще се проведе на 4 октомври

  • Преди 25 минути
Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

  • Преди 36 минути
40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

  • Преди 47 минути
Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

  • Преди 48 минути
Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

  • Преди 49 минути
България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

  • Преди 52 минути
"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

  • Преди 60 минути
Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

  • Преди 1 час
България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

  • Преди 1 час
ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

  • Преди 1 час
Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

  • Преди 1 час