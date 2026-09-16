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Войната с Иран струва на САЩ 38 млрд. долара за шест месеца

Войната с Иран струва на САЩ 38 млрд. долара за шест месеца
АП/БТА

Независимата бюджетна агенция към Конгреса е изчислила разходите до 1 август и посочва, че конфликтът може да повиши инфлацията с 0,5% през първите три месеца на 2027 г.

Шестмесечната война на САЩ срещу Иран е струвала около 38 милиарда долара, като се очаква да добавя приблизително 3 милиарда долара разходи всеки месец. Това показва оценка на Бюджетната служба на Конгреса (CBO), цитирана от Ройтерс.

Независимата бюджетна агенция към Конгреса е изчислила разходите до 1 август и посочва, че конфликтът може да повиши инфлацията с 0,5% през първите три месеца на 2027 г.

Растящите разходи са изчерпали запасите от боеприпаси на САЩ и са допринесли за по-високите цени на енергията. Това поражда опасения относно военната готовност за други потенциални конфликти и засилва натиска върху федералния бюджет. Оценката е близка до военните разходи в размер на 37,5 милиарда долара, за които министърът на отбраната Пийт Хегсет съобщи по време на изслушване в Сената на 21 юли.

От CBO заявяват, че по-голямата част от разходите произтичат от ускореното използване на боеприпаси, като според оценките възстановяването на американските запаси може да отнеме пет години. През август Ройтерс съобщи, че по време на конфликта САЩ са изразходвали „на практика всички“ свои далекобойни прецизни ракети. От службата допълват, че Министерството на отбраната не е оказало съдействие на финансовите одитори на Конгреса.

Говорителката на Белия дом Ана Кели защити действията на президента Доналд Тръмп срещу Иран, описвайки ги като „решителни мерки“, целящи да попречат на Техеран да навреди на американския персонал или интереси. Тя увери, че американската армия разполага с „повече от достатъчно оръжия, амуниции и запаси, за да изпълни всички стратегически цели на главнокомандващия и извън тях“.

Главният говорител на Пентагона Шон Парнел също оспори опасенията за недостиг, заявявайки: „Имаме всичко необходимо, за да нанесем удар в избрано от президента време и място.“

Разследването е извършено по искане на Брендън Бойл от Пенсилвания, водещ демократ в Бюджетната комисия на Камарата на представителите на САЩ.

„Пагубната война на Доналд Тръмп в Иран вече отне живота на смели американски военнослужещи и остави други ранени“, каза Бойл. Той добави, че докладът на CBO показва, че войната е струвала на данъкоплатците десетки милиарди долари, като същевременно продължава да увеличава по-широките икономически разходи. Осемнадесет американски военнослужещи са загинали във войната.

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