СДВР: С психическо разстройство е бил мъжът, убил детето си в "Младост"

С психическо разстройство е бил мъжът, който извърши жестокото убийство на детето си, след което сложи край на живота си. Това заяви шефът на СДВР Николай Пелтеков.

Трагедията стана днес, като в рамките на само седем минути на телефон 112 са постъпили четири последователни сигнала.

По време на брифинг стана ясно, че самият баща се е опитал да набере спешния телефон, но до проведен разговор така и не се е стигнало.

Директорът на СДВР разкри, че мъжът е бил настаняван в Център за психично здраве след сигнал за буйстване през 2023 г.

Пелтеков обясни, че семейството е живеело в двустайното жилище на петия етаж, от което по-късно мъжът е скочил. В апартамента са живеели бащата, 6-годишното дете и родителите на бащата.

Сутринта преди инцидента в жилището са били бабата, бащата и детето. Бабата излязла за около 10-15 минути до близък търговски обект, а след завръщането си установила състоянието на внучето.

"Интересно в случая е също така, че в 11:17, преди да постъпи първият сигнал, бащата е направил опит да се свърже със 112, но няма проведен разговор", каза директорът на СДВР.

По думите му бащата е попадал в полезрението на полицията и преди. През 2023 г. служители на Седмо РУ са реагирали на сигнал за негово буйстване, след което той е бил транспортиран и настанен в Център за психично здраве в София.