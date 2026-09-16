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Северна Македония се завръща на „Евровизия“ в Бургас след пет години отсъствие

Северна Македония се завръща на „Евровизия“ в Бургас след пет години отсъствие

Директорът на MRT Зоран Ристоски заяви, че основната цел е чрез конкурса да бъдат популяризирани музиката и културата на Северна Македония.

Северна Македония ще участва отново в „Евровизия“ през 2027 г., когато конкурсът ще се проведе в Бургас. Страната се завръща след петгодишно отсъствие.

Обществената телевизия на Северна Македония MRT потвърди завръщането на страната в песенния конкурс. По информация на специализирания сайт escxtra.com Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) е осигурил условия, които позволяват на македонския обществен оператор да възобнови участието си.

Директорът на MRT Зоран Ристоски заяви, че основната цел е чрез конкурса да бъдат популяризирани музиката и културата на Северна Македония.

Телевизията планира прозрачен процес за избор на изпълнителя, който ще представи страната на „Евровизия“ в България през май 2027 г. Повече подробности за начина на селекция се очаква да бъдат обявени през следващите месеци.

Защо Северна Македония се оттегли?

Страната прекрати участието си след конкурса през 2022 г., като посочи финансови затруднения като причина за оттеглянето. Оттогава MRT на няколко пъти е обсъждала възможността за завръщане.

По-рано през 2026 г. македонската телевизия възобнови излъчването на „Евровизия“ по основния си канал. Решението последва публични призиви за връщане на страната в конкурса и спекулации за евентуалното ѝ участие.

Тамара Тодевска донесе най-добрия резултат

Северна Македония дебютира официално в „Евровизия“ през 1998 г. с Владо Яневски и песента „Ne zori, zoro“. В Бирмингам той завършва на 19-о място с 16 точки.

До момента страната има девет класирания за финал от 21 участия, като само веднъж е попадала в топ 10.

Най-силното представяне е през 2019 г., когато Тамара Тодевска представя страната с песента „Proud“. В Тел Авив тя завършва на седмо място с 305 точки.

Последното участие на Северна Македония беше през 2022 г. в Торино. Андреа и песента „Circles“ не достигнаха до големия финал, след като завършиха на 11-о място във втория полуфинал със 76 точки.

Завръщането на Северна Македония ще бъде част от „Евровизия 2027“ в Бургас през май следващата година.

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