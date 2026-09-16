Карлос Алкарас се класира за Финалите на АТП

Карлос Алкарас си осигури участие във Финалите на АТП, които ще се проведат в Торино от 15 до 22 ноември, съобщава испанският вестник „Марка“.

Испанецът стана третият тенисист, гарантирал си място в заключителния турнир за сезона. Преди него това направиха световният номер 1 Яник Синер и Александър Зверев.

Алкарас спечели Откритото първенство на Австралия в началото на годината и е натрупал 4050 точки през сезона. Триумфът в Мелбърн му осигури участие в турнира на осемте най-добри.

Зверев също се представя силно през годината, след като спечели титлите на „Ролан Гарос“ и Откритото първенство на САЩ.

Бен Шелтън има повече точки от Алкарас през сезона - 4430, но испанецът получава предимство заради титлата си от Големия шлем в Австралия. Очаква се американецът да бъде следващият тенисист, който ще потвърди участието си във Финалите на АТП.