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България е на крачка от излизане от "сивия списък" за пране на пари

България е на крачка от излизане от "сивия списък" за пране на пари
pixabay

Окончателното решение се очаква на 30 октомври, а според източници на Bloomberg от засиленото наблюдение могат да бъдат извадени още Монако и Кот д’Ивоар

България може да бъде извадена от т.нар. "сив списък" на Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) още през октомври. Според източници на Bloomberg страната ни е сред държавите, за които се очаква да отпадне засиленото наблюдение, заедно с Монако и Кот д’Ивоар. Окончателно решение обаче все още няма.

Официалният резултат се очаква на 30 октомври, в последния ден от следващото пленарно заседание на FATF в Париж. Решенията се вземат с консенсус между членовете на организацията.

България изпълни плана си за действие

Страната ни е в "сивия списък" от октомври 2023 г., когато пое ангажимент да работи с FATF и MONEYVAL за отстраняване на установените слабости в системата за противодействие на прането на пари и финансирането на тероризма.

През юни тази година FATF направи предварителна оценка, че България в значителна степен е изпълнила своя план за действие. Това позволи да бъде извършена проверка на място, която да установи дали реформите действително се прилагат и могат да бъдат устойчиви във времето.

Сред отчетените промени са подобрения при разследването и наказателното преследване на различни форми на пране на пари, контрола върху действителните собственици, надзора върху определени рискови сектори и достъпа до пазара на доставчиците на услуги с виртуални активи.

В началото на септември премиерът Румен Радев се срещна с представители на FATF и MONEYVAL, като основна тема беше напредъкът на България. Още тогава беше посочено, че финалното решение се очаква през октомври в Париж.

Какво означава "сивият списък"?

Попадането в него не означава, че дадена държава е обявена за високорискова в същия смисъл като страните от т.нар. "черен списък". FATF определя включените държави като юрисдикции под засилено наблюдение, които работят за отстраняване на стратегически недостатъци в системите си срещу прането на пари и финансирането на тероризма.

Към момента България все още официално фигурира в списъка. Затова заглавията, че страната "вече е извън сивия списък", изпреварват окончателното решение на FATF.

Ако очакваното решение бъде потвърдено на 30 октомври, България ще излезе от режима на засилено наблюдение три години след включването си в него.

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