България е на крачка от излизане от "сивия списък" за пране на пари

България може да бъде извадена от т.нар. "сив списък" на Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) още през октомври. Според източници на Bloomberg страната ни е сред държавите, за които се очаква да отпадне засиленото наблюдение, заедно с Монако и Кот д’Ивоар. Окончателно решение обаче все още няма.

Официалният резултат се очаква на 30 октомври, в последния ден от следващото пленарно заседание на FATF в Париж. Решенията се вземат с консенсус между членовете на организацията.

България изпълни плана си за действие

Страната ни е в "сивия списък" от октомври 2023 г., когато пое ангажимент да работи с FATF и MONEYVAL за отстраняване на установените слабости в системата за противодействие на прането на пари и финансирането на тероризма.

През юни тази година FATF направи предварителна оценка, че България в значителна степен е изпълнила своя план за действие. Това позволи да бъде извършена проверка на място, която да установи дали реформите действително се прилагат и могат да бъдат устойчиви във времето.

Сред отчетените промени са подобрения при разследването и наказателното преследване на различни форми на пране на пари, контрола върху действителните собственици, надзора върху определени рискови сектори и достъпа до пазара на доставчиците на услуги с виртуални активи.

В началото на септември премиерът Румен Радев се срещна с представители на FATF и MONEYVAL, като основна тема беше напредъкът на България. Още тогава беше посочено, че финалното решение се очаква през октомври в Париж.

Какво означава "сивият списък"?

Попадането в него не означава, че дадена държава е обявена за високорискова в същия смисъл като страните от т.нар. "черен списък". FATF определя включените държави като юрисдикции под засилено наблюдение, които работят за отстраняване на стратегически недостатъци в системите си срещу прането на пари и финансирането на тероризма.

Към момента България все още официално фигурира в списъка. Затова заглавията, че страната "вече е извън сивия списък", изпреварват окончателното решение на FATF.

Ако очакваното решение бъде потвърдено на 30 октомври, България ще излезе от режима на засилено наблюдение три години след включването си в него.