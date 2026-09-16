Столичната община настоява за проверка: Как Евтимов отново се оказа на ръководен пост в училище?

Столичната община настоява РУО - София-град и Министерството на образованието и науката да проверят обстоятелствата около назначаването на Александър Евтимов за заместник-директор на 141. ОУ "Народни будители". Евтимов беше освободен като директор на 138. СУ след скандала с откритите камери в училищните тоалетни, а през лятото е назначен на ръководен пост в друго столично училище. Назначението е потвърдено от образователния министър и РУО - София-град.

От Столичната община подчертават, че не дават оценка за вина или невинност, тъй като това е въпрос на компетентните органи. Според местната власт обаче новото назначение поражда притеснения сред родители, ученици и учители.

"Не даваме оценка за вина или невинност - това е въпрос на компетентните органи. Но назначаването му като заместник-директор в друго столично училище поражда основателно притеснение сред родители, ученици и учители и поставя въпроса за доверието и спокойствието в образователната система", посочват от Общината.

Искат проверка на назначението

От СО припомнят, че заместник-директорите се назначават от директорите на съответните училища, докато директорите се назначават от началника на Регионалното управление на образованието.

Евтимов е назначен през лятото за заместник-директор по учебната дейност в 141. ОУ от тогавашния директор Виргиния Заркова. Тя напусна поста си на 9 септември.

Затова Общината настоява РУО - София-град и МОН да извършат проверка и да се произнесат по случая в рамките на своите правомощия.

"Докато проверките не приключат и всички обстоятелства не бъдат изяснени, смятаме, че лицето не следва да заема длъжност в образователна институция " , заявяват още от СО.

Скандалът с камерите в 138. СУ

Случаят с Евтимов стана публичен в края на 2025 г., след като в санитарните помещения на 138. СУ бяха открити скрити камери. Той беше освободен от директорския пост на 17 декември. Самият Евтимов отрича да е поставял устройствата и оспорва уволнението си по съдебен ред.

След задържането му беше определена парична гаранция, която впоследствие достигна 10 000 лева. Към 15 септември 2026 г. все още няма внесен обвинителен акт и започнало съдебно дело по случая.

Евтимов заяви пред bTV, че притежава необходимото образование и квалификация за новата длъжност и че до него не са достигали оплаквания от родители. Той отново категорично отрече да е поставял записващите устройства в тоалетните на 138. СУ.