Когато доверието се превърне в контрол: урокът от „Петрохан“

Случаят „Петрохан“ постави отново във фокуса един изключително чувствителен въпрос – как възрастни могат да влияят върху деца и младежи и какви са сигналите, че едно дете може да е попаднало под чуждо въздействие.

Вчера стана ясно, че няма данни за никаква външна намеса при смъртта на шестимата от хижа "Петрохан" и кемпера под връх Околчица.

Това обявиха разследващите, прокуратурата е вещите лица, изготвили част от експертизите. Започнало е ново разследване, свързано с действия е бездействия на служители в частното училище, където е било записано непълнолетното момче, намерено простреляно в кемпера на Ивайло Калушев. Според експертизата, Ивайло Калушев бил създал организация тип "окултна секта", в която всички били негови подчинени.

"Той е централна фигура. Той определя всичко за всички.Човекът, който е инспирирал всички събития, за да се стигне до този летален край е Калушев. Той е контролирал всеки един от членовете на това общество", каза криминалният психолог Росен Йорданов.

От събраните доказателства става ясно, че Калушев е искал да вкара ново непълнолетно лице в групата. Бащата на това дете обаче разбрал за какво става въпрос и заявил на Калушев, че ще има възмездие. Вещите лица са стигнали до извода, че тогава са започнали събития, довели до смъртта на шестимата.

"Става дума за педофилия, за манипулиране на децата. Те не са били толкова насилвани физически, а психологично деформирани, за да приемат сексуалната връзка с насилника. Това е маскиран насилник", заяви психиатърът доцент Владимир Велинов, който е един от специалистите, изготвили съдебно-психиатричната експертиза на Ивайло Калушев и групата около него.

Манипулацията над дете може да бъде постепенен процес. Тя невинаги започва с открита заплаха или насилие. Понякога възрастният първо изгражда доверие, представя се като човек, който разбира детето, предлага му внимание, подкрепа или помощ.

С времето може да последват опити за контрол – с кого общува детето, къде ходи, какво споделя и какво трябва да пази в тайна.

Особено тревожен сигнал е, когато възрастен убеждава дете, че родителите или близките му „не го разбират“, докато единствено той може да му помогне, споделят специалисти.

Промените в поведението невинаги означават, че детето е жертва на манипулация, но заслужават внимание.

Сред възможните сигнали са:

внезапно отдръпване от семейството и приятелите;

силна тревожност или промени в настроението;

нежелание да разказва къде и с кого прекарва времето си;

необясним страх от определен човек;

получаване на подаръци, пари или други облаги от възрастен;

настояване за тайни отношения или комуникация;

рязка промяна в поведението и ежедневните навици.

Един отделен признак не доказва наличие на манипулация. Важни са контекстът, продължителността и съвкупността от промените.

Детето може да се страхува, че няма да му повярват или че ще бъде наказано. Възможно е да изпитва срам, вина или да смята, че по някакъв начин само е предизвикало ситуацията.

Понякога манипулиращият човек съзнателно изгражда у детето усещането, че ако проговори, ще последват негативни последици за него или за семейството му. Затова специалистите препоръчват родителите да разговарят с децата спокойно и без обвинения. Вместо разпит е по-добре да има въпроси като: „Има ли нещо, което те притеснява?“, „Чувстваш ли се в безопасност?“ и „Има ли човек, от когото се страхуваш?“.

Най-важното е детето да знае, че може да потърси помощ и че няма да бъде наказано за това, че е споделило.

При съмнение за непосредствена опасност трябва да бъде потърсена помощ от полицията или телефон 112. При необходимост могат да бъдат включени психолози, социални работници и специалисти по закрила на детето.

Случаят „Петрохан“ показва колко важно е институциите, родителите, училището и специалистите да реагират своевременно при сигнали за риск.