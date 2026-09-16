Американски военнослужещи и военна техника ще преминават по републиканската пътна мрежа

Военнослужещи и военна техника от състава на въоръжените сили на САЩ ще преминават по републиканската пътна мрежа и железопътната инфраструктура в периода до 25 септември 2026 г., съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

Транспортирането им ще се извърши от Учебен полигон „Ново село“ през Румъния за Германия, за участие в планирани учения и ротации на Европейското командване на въоръжените сили на САЩ. Автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция“.

Военнослужещи и техника от състава на въоръжените сили на САЩ преминаха по републиканската пътна мрежа в България и от 30 юни до 1 юли тази година.