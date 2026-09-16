Д-р Симидчиев: Динамиката на икономиката ще се влоши, ако не успокоим цените на горивата

Динамиката на икономиката ще се влоши, ако не успокоим цените на горивата. Това заяви депутатът от "Демократична България" д-р Александър Симидчиев пред BGonAIR.

"От началото на годината и бензинът, и дизелът са се повишили - дизелът е поскъпнал с 0,60 евро, а бензинът с около 0,40 евро, от което ДДС е около 0,10–0,15 евро. До края на годината ще стане още повече", каза Симидчиев.

По думите му поевтиняването е важно, за да не се получи свръхпотребление.

"Трябва да имаме баланс, за да нямаме твърде голяма инфлация, защото тя ще се разпилее върху всичко останало. Ако не успокоим цените на горивата сега, ще имаме още по-лоша динамика на нашата икономика", подчерта депутатът.