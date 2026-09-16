Радев: Чехия може да помогне за модернизацията на икономиката ни

България и Чехия могат да постигнат по-светло бъдеще с обединени усилия, като страната ни може да съдейства на Чехия в енергийната диверсификация и ценовата стабилност, а Чехия да помогне за модернизацията и повишаването на конкурентоспособността на икономиката ни. Това заяви премиерът Румен Радев по време на прием, организиран по повод Деня на чешката държавност.

В събитието участваха и премиерът на Чехия Андрей Бабиш, вицепремиери, членове на правителствата и парламента, представители на държавни инистутиции и на дипломатическия корпус.

Радев подчерта необходимостта от преразглеждане на европейската система за търговия с емисии и от осигуряване на евтина, достъпна и надеждна енергия, предава БТА.

„Ако обединим нашия капацитет и нашите възможности, за да ви подкрепим в осигуряването на устойчива диверсификация и стабилни цени на енергията, и ако вие ни подкрепите в изграждането на много по-силна и конкурентоспособна икономика, вярвам, че и двете страни ще имат по-светло бъдеще", каза Радев и изтъкна опита на Чехия като пример за изграждане на силна европейска индустрия и пазарна икономика.

Той отбеляза експертния и прагматичен стил на премиера на Чехия Андрей Бабиш, определяйки го като „статистически сборник“ заради детайлното му боравене с цифри и икономически показатели на европейско и глобално ниво.

Министър-председателят оцени положително проведените по-рано през деня срещи между българските и чешките бизнес делегации. По думите му подписаните меморандуми и новите партньорства показват политическа воля за разширяване на сътрудничеството в ключови сектори.

Радев припомни, че връзките между двата народа предхождат членството им в ЕС и НАТО и водят началото си още от мисията на светите братя Кирил и Методий през IX век. Той изрази признателност към чешките интелектуалци, архитекти, учени, инженери и индустриалци, допринесли след Освобождението за изграждането на българските институции, образованието и индустрията.

Премиерът посочи, че Европа има спешна нужда от мъдри, решителни лидери и реалистичен подход, за да запази икономиката си работеща.