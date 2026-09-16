„За първи път чувам за това предложение. Имах възможност да разменя няколко думи и с канадския министър-председател тук в кулоарите. Той ме увери, че този проект предстои да бъде детайлизиран. Да видим как ще изглежда в цялост", посочи президентът.

За мен най-голямата новина от годишната реч на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен е идеята за създаването на нов Съвет по сигурността на европейска територия, заедно с Канада, Норвегия, Великобритания и Украйна, заяви пред журналисти в Страсбург президентът Илияна Йотова.

"Ако е свързан с европейската автономия по сигурността - нещо, на което аз съм един от най-големите привърженици, и повече независимост по отношение на отбраната на Европейския съюз, само бих приветствала такъв проект”, каза Йотова, цитирана от НОВА.

Тя отказа да коментира дали би свикала КСНС у нас.

„Никога не коментирам вътрешни теми от чужбина. А и не съм видяла и последните документи, които съм помолила да бъдат подготвени по темата”, каза тя.

Един от акцентите в речта на Урсула фон дер Лайен беше увеличаването на цените.

Йотова изтъкна, че и в България ситуацията с финансите и социалната политика е тежка, но проблем има в цяла Европа, особено сега с настъпващата зима.

„По отношение на доставките на горива трябва да се вземат много спешни мерки”, каза Йотова.

„На второ място, струва ми се, че това, което ще направи правителството, е с подготовката за следващия бюджет, за да може да се разпределят по-добре средствата за социални нужди, тъй като това правителство завари бюджета с един огромен дефицит, който някъде минус 2 милиарда може би още от 2024 година, за да се скрие този дефицит за приемането на еврото", каза президентът.