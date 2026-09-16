За мен най-голямата новина от годишната реч на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен е идеята за създаването на нов Съвет по сигурността на европейска територия, заедно с Канада, Норвегия, Великобритания и Украйна, заяви пред журналисти в Страсбург президентът Илияна Йотова.
Тя отказа да коментира дали би свикала КСНС у нас.
„Никога не коментирам вътрешни теми от чужбина. А и не съм видяла и последните документи, които съм помолила да бъдат подготвени по темата”, каза тя.
Един от акцентите в речта на Урсула фон дер Лайен беше увеличаването на цените.
Йотова изтъкна, че и в България ситуацията с финансите и социалната политика е тежка, но проблем има в цяла Европа, особено сега с настъпващата зима.
„По отношение на доставките на горива трябва да се вземат много спешни мерки”, каза Йотова.
„На второ място, струва ми се, че това, което ще направи правителството, е с подготовката за следващия бюджет, за да може да се разпределят по-добре средствата за социални нужди, тъй като това правителство завари бюджета с един огромен дефицит, който някъде минус 2 милиарда може би още от 2024 година, за да се скрие този дефицит за приемането на еврото", каза президентът.