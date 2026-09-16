Правната комисия ще изслушва кандидатите за членове на ВСС от парламентарната квота през ноември

Правната комисия ще изслушва в рамките на три дати двадесетте кандидати за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на парламента.

Комисията реши това да се случи между 2-4 ноември. Причината е, че според депутатите в един ден не би могло да се изслушат всички кандидати.

Комисията прие единодушно план-графика на процедурата за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание. Крайният срок за гласуване на кандидатите в пленарна зала е 19 ноември, предава БТА.

В сайта на Народното събрание са публикувани всички 20 кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента. От тях народните представители трябва да изберат 11 души - шестима, които да бъдат в Съдийската колегия, и петима в Прокурорската колегия.

С приетите на 26 юни от Народното събрание промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ) се урежда процедурата, по която ще бъде избран новият състав на ВСС.

Народното събрание избира всеки член поотделно с мнозинство от две трети – 160 гласа „за“. Според приетата от Пленума на ВСС хронограма първото общо събрание ще бъде на прокурорите на 17 октомври, а гласуването на 24 октомври. Второто събрание - на съдиите, ще бъде на 31 октомври, а гласуването на 7 ноември. Следователите ще проведат общо събрание на 14 ноември и гласуване на 21 ноември.