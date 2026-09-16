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Правната комисия ще изслушва кандидатите за членове на ВСС от парламентарната квота през ноември

Правната комисия ще изслушва кандидатите за членове на ВСС от парламентарната квота през ноември
БТА

Изслушването ще продължи 3 дни

Правната комисия ще изслушва в рамките на три дати двадесетте кандидати за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на парламента. 

Комисията реши това да се случи между 2-4 ноември. Причината е, че според депутатите в един ден не би могло да се изслушат всички кандидати.

Комисията прие единодушно план-графика на процедурата за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание. Крайният срок за гласуване на кандидатите в пленарна зала е 19 ноември, предава БТА.

В сайта на Народното събрание са публикувани всички 20 кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента. От тях народните представители трябва да изберат 11 души - шестима, които да бъдат в Съдийската колегия, и петима в Прокурорската колегия.

С приетите на 26 юни от Народното събрание промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ) се урежда процедурата, по която ще бъде избран новият състав на ВСС. 

Народното събрание избира всеки член поотделно с мнозинство от две трети – 160 гласа „за“. Според приетата от Пленума на ВСС хронограма първото общо събрание ще бъде на прокурорите на 17 октомври, а гласуването на 24 октомври. Второто събрание - на съдиите, ще бъде на 31 октомври, а гласуването на 7 ноември. Следователите ще проведат общо събрание на 14 ноември и гласуване на 21 ноември.

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