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Германският футбол обяви война на „системата Инфантино“

Германският футбол обяви война на „системата Инфантино“
АП/БТА

Президентът на DFB Бернд Нойендорф заяви, че доверието в ръководството на ФИФА е разрушено

Президентът на Германския футболен съюз Бернд Нойендорф отправи най-категоричната си критика досега към Джани Инфантино и призова за край на установения от него модел на управление във ФИФА.

„Важно е да се сложи край на тази система на Инфантино. Това е абсолютно необходимо“, заяви Нойендорф пред RTL/ntv.

Германският футболен ръководител присъства на заседанията на Изпълнителния комитет на УЕФА и на Съвета на ФИФА в Солун. След тях той отново демонстрира скептицизма на Германия към евентуален нов мандат на Инфантино.

„Отношенията на доверие с Джани Инфантино и с това ръководство на ФИФА са разрушени“, добави Нойендорф.

Изборите за президент на световната футболна централа са насрочени за март. Инфантино се очаква да се кандидатира за нов мандат въпреки критиките за проваления план за привличане на инвеститори за Световното първенство и за начина на управление на организацията.

УЕФА и нейният президент Александър Чеферин са сред най-сериозните противници на Инфантино. Според информацията европейската централа настоява за оттеглянето му и разглежда възможността да подаде наказателна жалба срещу него в Швейцария.

Десет европейски футболни федерации вече официално са оттеглили подкрепата си за президента на ФИФА. Сред последните са Франция и Австрия. Германският футболен съюз все още не е предприел такава формална стъпка, но още през юли отказа да подпише подготвено от ФИФА писмо в подкрепа на Инфантино.

Към недоволните се присъедини и Гръцката футболна федерация. Нейният президент Макис Гагацис заяви, че случилото се по време на Световното първенство е било неприемливо за футболната общественост. Той посочи като допълнителен проблем и програмата за продажба на телевизионните права за турнира.

УЕФА води разговори с други национални асоциации с цел да организира мнозинство срещу Инфантино и да промени трайно системата на управление във ФИФА. Възможно е европейската централа да издигне конкурентен кандидат преди крайния срок на 18 ноември.

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