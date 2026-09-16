Велислава Петрова: Приоритетни ще бъдат проекти, предоставящи възможност за реализация на международни транспортни коридори

Ще отдадем приоритет на проекти, които дават възможност за истинска реализация на международни транспортни коридори, а именно – входно-изходните точки на страната ни. В някои случаи става въпрос за железопътни проекти, в други случаи – за пътна инфраструктура, в трети – разширяване на налична енергийна инфраструктура. Това каза министърът на външните работи Велислава Петрова пред журналисти в Страсбург, предава БТА.

Петрова говори по повод годишната реч за състоянието на Европейския съюз на председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен, от която стана известно, че ще бъде организирана Регионална среща на върха за свързаност с министър-председателя на България.

Петрова направи съвместно изявление с еврокомисаря по разширяването Марта Кос в сградата на Европейския парламент.

"Важното е, че тези проекти ще бъдат приоритизирани в процеса на подготовката на срещата", посочи Петрова и допълни, че ще бъдат привлечени и финансиращи институции на европейско ниво.

Днес е важен ден за България. Видяхте, че българският премиер беше единственият правителствен ръководител, който беше споменат в речта, каза Петрова, като добави, че това е признание както за България, така и за българското правителство.

По нейни думи „България и настоящето българско правителство постави този въпрос още на първата среща на премиера Радев с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен за свързаността като основна наша приоритетна тема, която поставя България като входна точка на Европа, а не периферия“.