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Йотова се срещна с председателя на Европейския съд по правата на човека

Йотова се срещна с председателя на Европейския съд по правата на човека
БТА

В разговора са участвали министърът на правосъдието Николай Найденов и българският съдия в Съда Диана Ковачева

Държавният глава Илияна Йотова се срещна в Страсбург с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гийомар, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. 

В разговора са участвали министърът на правосъдието Николай Найденов и българският съдия в Съда Диана Ковачева. 

Илияна Йотова изтъкна нарастващата роля на Съвета на Европа и на Европейския съд по правата на човека предвид предизвикателствата пред защитата на човешките права.

Често цитираме конвенции, резолюции, документи, но реално забравихме какво означават човешките права. Трябва да върнем разговора към стойност и защита, да направим така, че институциите да работят за запазването на извоюваните в последните 70 години права“, заяви президентът, цитиран от прессекретариата. 

На срещата беше изтъкната необходимостта Европейският съд по правата на човека да остане независим от политически влияния. Илияна Йотова изрази надежда скоро да приключи контролът по изпълнението на решенията в групата дела „ОМО Илинден срещу България“, свързани с мерки за гарантиране на правото на сдружаване, посочиха от прессекретариата. 

В разговора беше отбелязано, че жалбите към Съда от България намаляват устойчиво. През 2027 г. се навършват 35 години от подписването от България на Европейската конвенция за правата на човека.

Днес президентът се срещна и с генералния секретар на Съвет на Европа Ален Берсе. Президентът Илияна Йотова представи пред генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе случая на Ива Михайлова – младата жена със северномакедонско и българско гражданство, която не е допускана за лечение в България, тъй като срещу нея се води съдебен процес в Кочани. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Президентът Илияна Йотова разговаря и  с кмета на Страсбург Катрин Траутман, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Основна тема беше необходимостта от засилване на единството в Европейския съюз на фона на предизвикателствата пред сигурността, породени от войните в Украйна и Близкия изток.

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