Обвиниха 51-годишен мъж за убийство след смъртоносен побой в парк в Димитровград

Окръжната прокуратура в Хасково привлече като обвиняем и задържа 51-годишен мъж за умишленото убийство на 38-годишен мъж в Димитровград, съобщиха от държавното обвинение.

По данни на полицията в парково пространство в града между обвиняемия и жертвата е възникнал словесен спор след употреба на алкохол. По време на конфликта 51-годишният мъж нанесъл на 38-годишния удари с юмруци по главата. Въпреки опитите на намиращи се наблизо граждани да го спрат, той продължил да го удря и след падането му на земята.

На място след подаден сигнал на телефон 112 пристигнали полицейски и медицински екипи, които установили смъртта на 38-годишния мъж.

Обвиняемият е задържан с постановление на наблюдаващия прокурор за срок до 72 часа. На 17 септември Окръжната прокуратура в Хасково ще внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“. Мъжът е осъждан и преди, съобщиха още от прокуратурата.