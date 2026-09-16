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България прави крачка към по-тясно партньорство с Узбекистан

България прави крачка към по-тясно партньорство с Узбекистан
БТА

Правителството предлага България да ратифицира новото споразумение на ЕС с Узбекистан

Правителството ще направи утре крачка към ратифицирането от България на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Узбекистан.  Точката е включена в предварителния дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 17 септември.

Документът се прилага частично от март, но България все още не е приключила националната процедура по ратификация

Кабинетът ще разгледа проект на решение, внесен от министъра на външните работи, с който да предложи на Народното събрание споразумението да бъде ратифицирано със закон. Това означава, че утрешното решение на правителството няма само по себе си да приключи ратификацията - след него въпросът трябва да премине през парламента.

Какво още ще разглежда кабинетът

Ратификацията на споразумението с Узбекистан е една от 11-те точки в предварителния дневен ред на Министерския съвет за утрешното заседание.

Сред останалите решения е определянето на председател на Комисията за защита на потребителите. Предстои да бъде разгледана и промяна в ръководството на Държавната агенция за бежанците, като в дневния ред е включено освобождаване и определяне на председател на агенцията.

Кабинетът трябва да даде разрешение и за влизането на кораб на турската брегова охрана в българските вътрешни морски води и териториалното море. Посещението е планирано за периода от 29 септември до 2 октомври и включва пристанище Бургас и базата "Гранични полицейски кораби" в Созопол. То е част от двустранното сътрудничество между българската "Гранична полиция" и турската брегова охрана.

Външната политика заема значителна част от дневния ред. Правителството ще разгледа меморандум за двустранни политически консултации между външните министерства на България и Ирак, както и позицията на страната за заседанието на Съвет "Общи въпроси", което ще се проведе на 22 септември в Брюксел.

Предстои да бъде одобрена и българската позиция за заседанията на Еврогрупата и Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси, насрочени за 18 и 19 септември в Дъблин.

Конвенция на ООН срещу киберпрестъпността

Друг акцент от заседанието е проектът за одобряване и подписване на Конвенцията на ООН срещу киберпрестъпността. Документът е насочен към засилване на международното сътрудничество при борбата с определени престъпления, извършвани чрез информационни и комуникационни технологии, както и към обмена на доказателства в електронна форма при тежки престъпления.

В дневния ред е включено и одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. Предложението е внесено от министъра на труда и социалната политика.

Министерският съвет ще разгледа още промени, свързани с националната контактна точка за прилагане на насоките на ОИСР за отговорно бизнес поведение на мултинационалните предприятия.

Заседанието на правителството е насрочено за 17 септември от 10:00 часа.

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