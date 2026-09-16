Северна Корея: Споразумението между САЩ и Южна Корея е "явно обявяване на конфронтация"

Севернокорейското министерство на отбраната определи като "явно обявяване на конфронтация" споразумението между САЩ и Южна Корея за засилване на обмена на информация и съвместните военни учения при евентуални атаки от страна на Пхенян с оръжия за масово унищожение. Споразумението беше сключено на 10 септември, предаде Ройтерс.

Според севернокорейското министерство договореността предполага възможност за използване на ядрено, биологическо и химическо оръжие срещу Северна Корея при извънредна ситуация. От Пхенян смятат, че това увеличава риска от война с използване на подобни средства.

Междувременно южнокорейският външен министър Чо Хюн ще се срещне в петък във Вашингтон с американския държавен секретар Марко Рубио, съобщиха по-рано днес от Сеул.

Разговорите ще се проведат на фона на опитите на двете страни да преодолеят разногласията около южнокорейските инвестиции в САЩ. Визитата на Чо Хюн във Вашингтон започва утре и ще приключи в събота.

Очаква се двамата министри да обсъдят широк кръг от въпроси, сред които отношенията между Южна Корея и САЩ, ситуацията на Корейския полуостров, както и регионални и глобални теми, се посочва в прессъобщение на южнокорейското външно министерство.

Сеул и Вашингтон все още се опитват да постигнат договореност за изпълнението на ангажимента на Южна Корея да инвестира 350 млрд. долара в САЩ, поет в рамките на търговско споразумение, сключено миналата година.

Паралелно с това Южна Корея все още не е взела решение дали да окаже военна подкрепа за отварянето на Ормузкия проток.

Търговското споразумение беше подписано през октомври 2025 г. от президентите на двете страни Доналд Тръмп и И Дже-мьон. То задължава Сеул да направи инвестиции в САЩ в замяна на налагането на 15-процентен таван на митата върху вноса на южнокорейски стоки.

Южнокорейският министър на промишлеността Ким Джон-гван заяви в неделя, че Сеул се надява да постигне окончателно споразумение с Вашингтон за инвестициите още тази седмица. Той обаче уточни, че остават няколко нерешени въпроса.

Южнокорейското министерство на промишлеността съобщи днес, че е поискало отлагане на планираното за утре изслушване пред парламентарна комисия относно инвестиционните планове в САЩ.

Изслушването се очакваше да бъде една от последните стъпки преди Сеул и Вашингтон да определят условията по инвестиционното споразумение.

Депутат от управляващата либерална партия в Южна Корея заяви вчера, че се очаква Тръмп в петък да обяви подробности около инвестиционния план на Сеул.

Друг важен въпрос в двустранните отношения е продължаващият в Южна Корея дебат за евентуално военно участие във връзка с Ормузкия проток.

През последните седмици Тръмп критикуваше Южна Корея за "недостатъчна подкрепа за ръководените от САЩ усилия да се гарантира сигурността в протока след началото на войната с Иран".

Южна Корея заяви, че разглежда различни възможности, включително военни мерки в подкрепа на свободата на корабоплаването в Ормузкия проток. Южнокорейските власти обаче отричат информацията, разпространявана в някои медии, че вече е взето решение.

Очаква се Рубио и Чо Хюн да обсъдят в петък и въпроси, свързани със Северна Корея, на фона на спекулациите за възможна среща на върха между американския президент Доналд Тръмп и севернокорейския лидер Ким Чен-ун.

Според в. "Уолстрийт джърнъл" Тръмп е настоял пред свои сътрудници да бъде организирана среща между него и севернокорейския лидер още тази есен.