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Министър Найденов: България устойчиво интегрира стандартите за правата на човека

Министър Найденов: България устойчиво интегрира стандартите за правата на човека
БТА

Налице е тенденция за ограничаване на потока от нови дела, достигащи до ЕСПЧ, посочи Найденов

България устойчиво и последователно интегрира стандартите за правата на човека, установени от Съда и конкретните примери за това са многобройни. Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов по време на среща с председателя на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) Матиас Гийомар в Страсбург, съобщиха от пресцентъра на министерството на правосъдието. 

Министър Найденов покани председателя Гийомар да посети София догодина по повод 35-годишнината от ратифицирането от България на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, за да продължи обсъждането на всички правни въпроси по сътрудничеството между България и ЕСПЧ, посочиха от пресцентъра. 

Николай Найденов каза, че е налице трайна тенденция за ограничаване на потока от нови дела, достигащи до съдебен състав на ЕСПЧ. 

България е доказала чрез конкретни законодателни, институционални и практически реформи, че предлага устойчиви решения, напълно съобразени с европейските стандарти“, каза министърът на правосъдието.

Министър Найденов участва в срещата в състава на делегация, водена от президента Илияна Йотова. 

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