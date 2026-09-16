Витанов: Въпросът с помилванията бе употребен изключително грозно
Той изрази надежда случаят "Петрохан" да не се използва за политическа употреба
Въпросът с помилванията беше употребен изключително грозно, посочи пред БНТ председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов по повод помилването от президента и кандидат за държавен глава Илияна Йотова на Огнян Атанасов.
Решението е взето от Йотова в качеството ѝ на вицепрезидент в края на 2022 г.
"Отговорността се носи от вицепрезидента, но препоръките на медицинската комисия могат да насочат решенията ѝ в една или друга посока. В комисията има учени, лекари – констатациите им са за тежко онкологично заболяване, деменция, инсулт и перитонит. Установен е риск за живота, като се казва, че е необходимо спешно лечение", посочи Витанов.
"Кой е този, който ще предпочете този човек да умре в затвора и да ни разнасят в чужбина като държава за нехуманно отношение към затворниците? Не казвам кое е правилно и кое не", добави той.
Той изрази надежда случаят "Петрохан" да не се използва за политическа употреба.
"За мен това е изключително жестоко престъпление и се надявам да се разкрият причините за него. Надявам се подобно нещо да не става отново, защото то е симптом за едно болно общество", посочи Витанов, като добави, че не желае да политизира случая.