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Проф. Вучков: Политици са снабдявали сектата на "Петрохан"

Проф. Вучков: Политици са снабдявали сектата на "Петрохан"
БТА

По думите му ДАНС години преди това е правила проверки по случая

Политици са снабдявали сектата на "Петрохан". Това заяви бившият вътрешен министър проф. Веселин Вучков пред BGonAIR.

Това, което като първоначална версия беше лансирано, отговаря на обективната реалност. Някои фрагменти могат да останат неизяснени. Става дума за извършване на две престъпни деяния от лидера на тази секта - умишлено убийство и умишлено склоняване към самоубийство, заяви пред BGonAIR.

По думите му ДАНС години преди това е правила проверки около този случай, като някои служби на МВР са оказвали съдействие.

"Най-важните въпроси са какво се е случило около 1 и 2 февруари. Версията е правдоподобна. Има много тежки последици - 6 трупа на хора в трудоспособна възраст, и на деца дори", каза Вучков.

Според проф. Вучков на пресконференцията по-сериозният говорител е трябвало да бъде конкретният наблюдаващ прокурор.

"Струва ми се твърде грозно да се политизира този случай, както и онзи за помилването. Институциите да си вземат поука и да знаят как да реагират, как да разследват и да споделят информация с обществеността", призова той, като отбеляза, че организирането на пресконференция с участие на близките на жертвите му се струва не особено благоприятно.

"За категоричен политически чадър ми е трудно да дефинирам, но подписването с министерство не е шега работа. Снабдяването на този екип с атрибути, които наподобяват държавност, това не може да стане без политици", добави той.

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