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Непал обяви над 6150 души за изчезнали след наводненията

Непал обяви над 6150 души за изчезнали след наводненията
Снимка: AP/БТА

Броят на загиналите в Непал и Китай достигна 1446 души, а възстановяването след бедствието се оценява на 4,78 млрд. долара

Броят на хората, обявени за изчезнали в Непал след наводненията от 26 август, достигна 6150 души, съобщи непалската агенция за борба с бедствията, цитирана от Франс прес.

"Събрахме информация за изчезналите от областните служби и преразгледахме данните след проверка", заяви говорителката на агенцията Шанти Махат. Ден по-рано броят на изчезналите е бил 5179 души.

Според агенцията са открити телата на 1403 души, като 105 от тях са идентифицирани.

От другата страна на границата, в Китай, държавните медии съобщават за 43 загинали и 519 изчезнали.

Така общият брой на жертвите в Непал и Китай достигна 1446 души, а изчезналите са най-малко 6669. Сред изчезналите има няколкостотин чужденци, включително туристи и поклонници.

Мащабът на наводненията е определян от очевидци като безпрецедентен. Непалското правителство свързва разрушителните последици с глобалното повишаване на температурите и отражението му върху Хималаите.

Непал е предимно земеделска държава с население от около 30 милиона души и допринася с малка част от световните емисии на парникови газове в сравнение с индустриализираните страни.

Премиерът Балендра Шах ще направи следващата седмица първото си задгранично пътуване като държавен ръководител. Той ще направи обръщение пред Общото събрание на ООН по въпроса за последиците от наводненията и глобалното затопляне.

Непал оценява разходите за възстановяване след смъртоносните наводнения на 4,78 млрд. долара.

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