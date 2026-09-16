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Йотова при откриването на изложба за Ботев в Страсбург: Поетът е еманация на националния ни дух

Йотова при откриването на изложба за Ботев в Страсбург: Поетът е еманация на националния ни дух
БТА

Христо Ботев е високият дух на България в края на ХIХ век, посочи президентът

Христо Ботев не е само герой от националноосвободителното движение, той е част от нас, еманация на националния ни дух, заяви президентът Илияна Йотова на откриването на изложбата „Христо Ботев: 150 години безсмъртие. Памет и приемственост“ в Европейския парламент (ЕП) в Страсбург, подготвена от Университета по библиотекознание и информационни технологии съвместно с Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и Държавна агенция „Архиви“.

Представянето на експозицията в ЕП е по инициатива на евродепутата Кристиан Вигенин от БСП/ПЕС.

По думите на Йотова Христо Ботев е високият дух на България в края на ХIХ век. Тя посочи, че толкова млад човек, само 29-годишен, е създал едни от най-добрите образци на литературните балади в българската литература, предава БТА.

Йотова припомни, че Ботев е дал живота си за свободата на България и че "сам е участник в освободителната революция, тъй като за себе си знае, че няма друг изход, освен да се притече в помощ на любимото отечество".

Ако днес прочетем публицистиката на Христо Ботев, е стряскащо – онова, за което пише, образите, които изгражда, сякаш ги пише за нашето време, за ХХI век“, заяви държавният глава.

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