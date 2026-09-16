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Руски дронове унищожиха склад, основан от Зеленски

Руски дронове унищожиха склад, основан от Зеленски
Снимка: AP/БТА

При удара няма жертви, но са унищожени декори, костюми и реквизит, използвани в продължение на 20 години

Руска атака с дронове унищожи склад на украинската продуцентска компания "Квартал 95", чийто съосновател е президентът на Украйна Володимир Зеленски от времето, когато е бил комедиен актьор, съобщи компанията, цитирана от Франс прес.

При атаката няма загинали или ранени, но голямо количество имущество на компанията е унищожено. Сред него са декори, костюми и реквизит, използвани в продължение на две десетилетия в концерти, телевизионни предавания, филми и сериали.

"Загубихме голям брой декори, костюми и друг реквизит, който в продължение на 20 години беше част от нашите концерти, телевизионни предавания, филми и сериали", написа "Квартал 95" в социалните мрежи.

Компанията публикува изображения от мястото, на които се вижда как пожарникари гасят големия пожар, избухнал след атаката.

"Руските оръжия могат да унищожават имущество, но не могат да ни спрат. Продължаваме да работим и да помагаме на защитниците на Украйна", допълни продуцентската компания.

"Квартал 95" съобщи още, че подкрепя организирането на благотворителен концерт, планиран за средата на следващия месец.

Компанията е основана през 2003 г. от Володимир Зеленски и братята Борис и Серхий Шефир. И тримата са родом от централния украински град Кривой Рог.

"Квартал 95" продуцира сериала "Слуга на народа", излъчван между 2015 и 2019 г., в който Зеленски играе обикновен учител по история, който неочаквано е избран за президент на Украйна.

Именно сериалът поставя началото и на политическата кариера на Зеленски, отбелязва АФП.

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