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Костадинов призова за протести: "Да изхвърлим с камъни и дървета това управление"

Костадинов призова за протести: "Да изхвърлим с камъни и дървета това управление"
Bulgaria ON AIR

Лидерът на "Възраждане" поиска Илияна Йотова да се откаже от президентската надпревара и обяви, че партията вече оформя своя кандидатпрезидентска двойка

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов призова за излизане на площадите на фона на поскъпването на горивата и отправи остри критики към управляващите. В интервю за Bulgaria ON AIR той заяви, че очаква допълнително увеличение на цените на храните и евентуално на електроенергията.

"Остава да излезем по площадите и да изхвърлим с камъни и дървета това управление", заяви Костадинов. Той обвърза думите си с твърдението, че през последните три дни горивата са поскъпнали с 10 стотинки, и прогнозира сериозни икономически последици през следващия месец.

Лидерът на "Възраждане" съобщи още, че партията ще предложи отново отпадане на санкциите срещу Русия, свързани с вноса на петрол. Костадинов е вносител и на законодателни предложения през настоящото 52-ро Народно събрание.

"Възраждане" оформя кандидатпрезидентска двойка

По време на интервюто Костадинов съобщи, че партията е получила над 15 000 анкетни карти в процедурата си за определяне на кандидати за президент и вицепрезидент. По думите му вече се оформя конкретна двойка, а окончателното решение ще бъде взето въз основа на получените предложения.

Костадинов отправи критики и към президента Илияна Йотова, която е кандидат за нов мандат. Той я призова да се откаже от президентската надпревара и я обвини, че използва ресурсите на президентската институция в предизборната ситуация.

Лидерът на "Възраждане" коментира и спора около помилванията, извършени от Йотова като вицепрезидент. Той поиска тя да бъде разследвана и заяви, че според него е нарушила закона. Това са твърдения на Костадинов, а не установено от съд нарушение или престъпление.

Костадинов засегна и случая "Петрохан - Околчица", като отправи твърдения за политически чадър и за случилото се около разследването. Изявленията му по тази тема представляват негова политическа позиция и обвинения, а не установени по съдебен ред факти.

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