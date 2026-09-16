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Алекс Николов: Показахме истинската си игра, можем да победим всеки

Алекс Николов: Показахме истинската си игра, можем да победим всеки
БТА

Реализаторът на България отбеляза 36 точки срещу Полша, а националите вече гледат към осминафинала с Германия

Александър Николов определи победата на България с 3:2 над европейския шампион Полша като епична. Звездата на националния отбор завърши с 36 точки в драматичния двубой пред повече от 13 000 зрители в „Арена София“.

Според Николов решаващ за обрата е бил вторият гейм. България го спечели с 31:29 и изравни резултата, след като беше загубила първата част.

„Изключително много се радвам след такава победа. Епичен мач. Всички усещаха енергията. Голямо евала на отбора и на всеки зрител, който дойде тук или ни подкрепяше пред екрана“, заяви Николов.

Той призова публиката да бъде още по-шумна в осминафинала срещу Германия.

„С втория гейм обърнахме мача. Видя се истинската ни игра и съм много щастлив. Няма време за подценяване. Това е елиминация и играем срещу силен противник. Трябва да анализираме добре мача и да излезем на сто хиляди процента“, добави посрещачът.

Николов подчерта, че сърцатата игра е била в основата на успеха. Той похвали и брат си Симеон Николов за представянето му в защита.

„Ако играем така, можем да победим всички. Трябва да играем на кръв. Най-важното е сърцето. Мони играеше в защита повече със сърце, отколкото с техника. Това вдига много отбора. Той игра по-добре от всяко едно либеро“, каза още Алекс Николов.

Денислав Бърдаров също беше сред героите за България. Той призна, че е преживял спад в четвъртата част, но е успял да се върне силно в тайбрека.

„Чувството е уникално - да победим Полша пред нашите фенове. Това е сбъдната мечта, особено у дома и пред тази публика. За мен това е първо Европейско първенство“, коментира Бърдаров.

Той беше категоричен, че България ще излезе за победа и срещу Германия.

„Показахме на самите себе си, че можем и трябва да вярваме. Не бива да се предаваме и можем да победим всеки съперник“, допълни той.

Симеон Николов също изтъкна ролята на желанието и подкрепата от трибуните за успеха.

„Когато не си способен да играеш в защита, можеш да компенсираш с желание и сърце. Днес ми се получи. За публиката мога хиляди пъти да кажа благодаря“, заяви разпределителят.

Той похвали Бърдаров и Мартин Атанасов за важните им отигравания и изрази надежда, че атмосферата ще бъде същата и в следващия двубой.

България завърши на трето място в група В с четири победи и една загуба. Осминафиналът срещу Германия е в събота от 19:00 часа в София.

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