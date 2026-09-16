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Откриха изложба за 20-годишнината на Регионалния център за приобщаващото образование в София

Откриха изложба за 20-годишнината на Регионалния център за приобщаващото образование в София
РУО-София

На събитието присъстваха ресурсни учители, психолози, логопеди, терапевти

Началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) в София-град д-р Елеонора Лилова присъства на тържественото откриване на изложба с детски рисунки за 20-годишнината от създаването на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в столицата. Това съобщават от РУО в София-град.

На празничното събитие присъстваха директорът на центъра Калина Вълова, много ресурсни учители, психолози, логопеди, терапевти, както и децата, които са автори на творбите.

В залата д-р Елеонора Лилова изрази своето дълбоко преклонение пред благородната мисия на центъра и благодари на екипа от специалисти за голямото сърце и търпение, с които работят всеки ден за децата на София. Тя каза, че за тези две десетилетия приобщаването е станало реалност, която променя съдби.

След като разгледа цветната експозиция, д-р Лилова отправи послание към присъстващите.

"Всяка детска рисунка в тази зала е вълшебен прозорец към един по-красив, чист и добър свят", отбеляза д-р Лилова, като добави, че тези творби са най-чистото доказателство за смисъла на общата работа.

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