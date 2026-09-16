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Трима загинаха при катастрофа на едномоторен самолет в Швейцарските Алпи

Трима загинаха при катастрофа на едномоторен самолет в Швейцарските Алпи
Снимка: AP/БТА

Машината се е ударила в северния склон на Флуалп край курорта Льош ле Бен, разследват причините за инцидента

Трима души загинаха вчера при катастрофа на едномоторен самолет в алпийския район Флуалп, съобщи полицията на швейцарския кантон Вале, цитирана от Франс прес.

Инцидентът е станал малко след 16:00 ч. местно време (17:00 ч. българско) в района на курорта Льош ле Бен. Полицията посочи, че "по причини, които предстои да бъдат установени, машината се е ударила в северния склон в района на Флуалп". Тримата души на борда са загинали.

Самолетът е излетял от Лугано, в кантона Тичино, след което е направил междинно кацане на летището в Сион, в кантона Вале. След това машината е продължила към летището Бухс, в кантона Нидвалден, в централната част на Швейцария.

Полицията уточни, че "официалната идентификация" на жертвите все още не е приключила.

Швейцарската служба по авиационна безопасност е започнала разследване за установяване на причините за катастрофата. Паралелно с него се води и наказателно разследване под ръководството на федералната прокуратура в сътрудничество с полицията на кантона Вале.

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