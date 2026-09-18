Новини
Търси
Подкаст
Свят

Мерц и Тръмп обсъдиха Украйна, Близкия изток и санкциите срещу Русия

Мерц и Тръмп обсъдиха Украйна, Близкия изток и санкциите срещу Русия
АП/БТА

В рамките на предизборната кампания за местния вот в Берлин, канцлерът отбеляза, че епохата на „безусловното трансатлантическо приятелство“ изглежда е приключила за обозримо бъдеще

Германският канцлер Фридрих Мерц проведе снощи телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп. Двамата лидери дискутираха терористичните атаки от 11 септември, конфликта в Украйна и ескалацията в Близкия изток, информира агенция ДПА.

По повод отбелязаната миналата седмица 25-а годишнина от атентатите, двамата са си припомнили трагичните събития от 11 септември 2001 г., съобщи правителственият говорител Щефан Корнелиус. По време на диалога „канцлерът подчерта специалната връзка между Германия и САЩ“.

Мерц и Тръмп координираха позициите си относно бъдещите дипломатически действия за спиране на войната в Украйна. В този контекст „канцлерът Мерц оцени приемането на закона за санкциите „Греъм“ в Конгреса“, уточни Корнелиус. Въпросният нормативен акт, затягащ американските икономически мерки срещу Русия, беше одобрен от Камарата на представителите и Сената след кончината на неговия вносител – сенатор Линдзи Греъм.

Фокус на разговора бяха и кризисните точки в Близкия изток, конкретно сигурността в Ормузкия проток и Червено море. Постигнато е пълно съгласие, че „и двата водни пътя трябва да бъдат бързо отворени“.

Дипломатическият диалог се развива в момент, в който отношенията между двамата държавници се охладиха заради критиките на Берлин към войната с Иран и продължаващите митнически спорове между САЩ и Германия.

В рамките на предизборната кампания за местния вот в Берлин, Мерц отбеляза, че епохата на „безусловното трансатлантическо приятелство“ изглежда е приключила за обозримо бъдеще. Той допълни, че Европа е свидетел на „смяна на политическата позиция от другата страна на Атлантика“.

Въпреки това германският канцлер подчерта, че новата външна политика на Вашингтон отваря шанс, който Европа трябва да оползотвори. „Твърде сме закъснели с приемането на повече отговорност за себе си“, заяви той, посочвайки като пример решението на кабинета му да увеличи разходите за отбрана.

Още по темата

Възходът на "Алтернатива за Германия": Как мухата стана слон?

Възходът на "Алтернатива за Германия": Как мухата стана слон?

Близо половината германци очакват оставката на Фридрих Мерц до края на годината

Близо половината германци очакват оставката на Фридрих Мерц до края на годината

Мерц с рекордно ниска подкрепа: 78% от германците не го искат за канцлер

Мерц с рекордно ниска подкрепа: 78% от германците не го искат за канцлер

Германия готви болниците си за война с Русия

Германия готви болниците си за война с Русия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

Водещи

Проф. Христо Пимпирев: Нямам нищо против жена да оглави държавата

Проф. Христо Пимпирев: Нямам нищо против жена да оглави държавата

  • Преди 3 минути
Непречистени отпадъчни води са причинили масовото измиране на риба в Струма

Непречистени отпадъчни води са причинили масовото измиране на риба в Струма

  • Преди 6 минути
BIRD посочи фирмата зад полетите на Пеевски: Собственик е бащата на посланика ни в ОАЕ

BIRD посочи фирмата зад полетите на Пеевски: Собственик е бащата на посланика ни в ОАЕ

  • Преди 25 минути
Любо Ганев свали 40 килограма за 10 месеца: Вече не ползвам удължител за колана в самолета

Любо Ганев свали 40 килограма за 10 месеца: Вече не ползвам удължител за колана в самолета

  • Преди 26 минути
Национален поход "По стъпките на Самуиловите воини" ще се проведе на 4 октомври

Национален поход "По стъпките на Самуиловите воини" ще се проведе на 4 октомври

  • Преди 27 минути
Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

  • Преди 38 минути
40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

  • Преди 49 минути
Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

  • Преди 51 минути
Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

  • Преди 52 минути
България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

  • Преди 54 минути
"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

  • Преди 1 час
Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

  • Преди 1 час
България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

  • Преди 1 час
ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

  • Преди 1 час
Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

  • Преди 1 час