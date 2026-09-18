Мерц и Тръмп обсъдиха Украйна, Близкия изток и санкциите срещу Русия

Германският канцлер Фридрих Мерц проведе снощи телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп. Двамата лидери дискутираха терористичните атаки от 11 септември, конфликта в Украйна и ескалацията в Близкия изток, информира агенция ДПА.

По повод отбелязаната миналата седмица 25-а годишнина от атентатите, двамата са си припомнили трагичните събития от 11 септември 2001 г., съобщи правителственият говорител Щефан Корнелиус. По време на диалога „канцлерът подчерта специалната връзка между Германия и САЩ“.

Мерц и Тръмп координираха позициите си относно бъдещите дипломатически действия за спиране на войната в Украйна. В този контекст „канцлерът Мерц оцени приемането на закона за санкциите „Греъм“ в Конгреса“, уточни Корнелиус. Въпросният нормативен акт, затягащ американските икономически мерки срещу Русия, беше одобрен от Камарата на представителите и Сената след кончината на неговия вносител – сенатор Линдзи Греъм.

Фокус на разговора бяха и кризисните точки в Близкия изток, конкретно сигурността в Ормузкия проток и Червено море. Постигнато е пълно съгласие, че „и двата водни пътя трябва да бъдат бързо отворени“.

Дипломатическият диалог се развива в момент, в който отношенията между двамата държавници се охладиха заради критиките на Берлин към войната с Иран и продължаващите митнически спорове между САЩ и Германия.

В рамките на предизборната кампания за местния вот в Берлин, Мерц отбеляза, че епохата на „безусловното трансатлантическо приятелство“ изглежда е приключила за обозримо бъдеще. Той допълни, че Европа е свидетел на „смяна на политическата позиция от другата страна на Атлантика“.

Въпреки това германският канцлер подчерта, че новата външна политика на Вашингтон отваря шанс, който Европа трябва да оползотвори. „Твърде сме закъснели с приемането на повече отговорност за себе си“, заяви той, посочвайки като пример решението на кабинета му да увеличи разходите за отбрана.