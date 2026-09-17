Германия готви болниците си за война с Русия

Германия ускорява подготовката на здравната си система за евентуална мащабна военна криза в Европа, включително сценарий за конфликт между НАТО и Русия.

Германските военни медицински власти планират болниците да могат да приемат до 1000 ранени военнослужещи дневно, съобщава Ройтерс.

Генералният хирург на германските въоръжени сили Ралф Хофман заявява пред агенцията, че реалният брой на пострадалите би зависил от мащаба и интензивността на евентуалните бойни действия, както и от вида на използваните военни части.

При подобен сценарий основната тежест няма да падне единствено върху военните лечебни заведения. Германските власти предвиждат цивилните болници също да бъдат включени в системата за прием и лечение на голям брой ранени.

На този фон научен обзор, публикуван на 17 септември, анализира готовността на германските болници за природни бедствия, големи аварии и военни конфликти. Според авторите Германия разполага със значителен медицински капацитет, но системата може да срещне сериозни затруднения при продължителен приток на пострадали.

Сред основните рискове са недостигът на медицински персонал, ограниченият капацитет за интензивно лечение, проблеми с логистиката и уязвимостта на критичната инфраструктура.

Експертите препоръчват цивилните лечебни заведения да бъдат по-тясно интегрирани в националното кризисно планиране. Сред предложенията са редовни съвместни учения, натрупване на резерви от медицински материали, обучение за лечение на тежки травми, подготовка на допълнителен персонал и осигуряване на резервни системи за ток, вода и комуникации.

Подготовката обхваща и гражданската защита. Федералното правителство планира до 2029 г. да инвестира 10 млрд. евро в укрепване на системите за реагиране при кризи, включително в специализирана техника и медицински екипи за ситуации с масов брой пострадали.

Берлин разработва и национална концепция за защитните съоръжения. Предвижда се създаването на цифрова система, чрез която гражданите да могат да намират най-близките подходящи защитени места при извънредна ситуация.

Германските власти подчертават, че тези мерки не означават очакване за непосредствен военен конфликт с Русия. Те са част от по-широка стратегия за повишаване на готовността на страната при мащабни кризи, включително евентуален военен сценарий в Европа.