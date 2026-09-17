Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Клоп започва с революция в Германия: 44 футболисти и два различни състава

Клоп започва с революция в Германия: 44 футболисти и два различни състава
АП/БТА

Новият селекционер на Бундестима ще използва два отбора в четирите мача от Лигата на нациите и даде шанс на редица нови имена

Новият селекционер на Германия Юрген Клоп започва престоя си начело на Бундестима с мащабни промени. За първите си четири мача той повика общо 44 футболисти и ще използва два различни състава.

Идеята на Клоп е да тества максимално широк кръг играчи и различни тактически варианти в сгъстения цикъл от двубои в Лигата на нациите.

Първият състав ще играе срещу Нидерландия в Амстердам на 24 септември, а три дни по-късно ще приеме Гърция в Аугсбург.

Вторият отбор ще излезе срещу Сърбия в Мюнхен на 1 октомври, а на 4 октомври ще гостува на Гърция в Солун.

Сред избраниците има редица дебютанти и млади футболисти, което показва ясно намерението на Клоп да освежи състава и да разшири конкуренцията на почти всички позиции.

Отбор А срещу Нидерландия и Гърция:

Вратари: Фин Даамен, Александър Нюбел, Марк-Андре тер Стеген

Защитници: Хенес Бееренс, Ян Бисек, Натаниел Браун, Макс Розенфелдер, Нико Шлотербек, Йонатан Та, Филип Треу, Йоша Фагноман

Халфове: Надием Амири, Бамбасе Конте, Яник Енгелхардт, Крис Фююрих, Серж Гнабри, Ленарт Карл, Йозуа Кимих, Джамал Мусиала, Феликс Нмеча, Кевин Шаде, Антон Щах

Нападатели: Юнес Ебнуталиб, Кай Хавертц

Отбор Б срещу Сърбия и Гърция:

Вратари: Ноа Атуболу, Фин Даамен, Йонас Урбих

Защитници: Валдемар Антон, Ридле Баку, Фин Йелч, Максимилиан Мителщет, Давид Раум, Малик Тиау

Халфове: Карим Адейеми, Мика Баур, Том Бишоф, Саид Ел Мала, Браян Груда, Витали Янелт, Феликс Кайдел, Александър Павлович, Дери Шерхант, Флориан Виртц

Нападатели: Йонатан Буркард, Ник Волтемаде

Така още с първия си ход Клоп показва, че няма намерение да се придържа към старата йерархия, а ще търси нов облик на Германия още в началото на своя мандат.

Още по темата

Клоп готви сериозно подмладяване на Германия

Клоп готви сериозно подмладяване на Германия

Клоп разби старата йерархия: Оливер Бауман отпада от Германия

Клоп разби старата йерархия: Оливер Бауман отпада от Германия

Клоп въведе необичаен подход начело на Германия

Клоп въведе необичаен подход начело на Германия

Ленарт Карл се завърна за Байерн и се прицели в първия състав на Клоп

Ленарт Карл се завърна за Байерн и се прицели в първия състав на Клоп

Още преди първия мач: Критиките срещу Клоп започнаха

Още преди първия мач: Критиките срещу Клоп започнаха

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Водещи

BIRD посочи фирмата зад полетите на Пеевски: Собственик е бащата на посланика ни в ОАЕ

BIRD посочи фирмата зад полетите на Пеевски: Собственик е бащата на посланика ни в ОАЕ

  • Току-що
Любо Ганев свали 40 килограма за 10 месеца: Вече не ползвам удължител за колана в самолета

Любо Ганев свали 40 килограма за 10 месеца: Вече не ползвам удължител за колана в самолета

  • Току-що
Национален поход "По стъпките на Самуиловите воини" ще се проведе на 4 октомври

Национален поход "По стъпките на Самуиловите воини" ще се проведе на 4 октомври

  • Преди 2 минути
Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

  • Преди 14 минути
40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

  • Преди 24 минути
Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

  • Преди 26 минути
Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

  • Преди 27 минути
България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

  • Преди 30 минути
"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

  • Преди 38 минути
Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

  • Преди 38 минути
България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

  • Преди 40 минути
ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

  • Преди 40 минути
Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

  • Преди 42 минути
Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

  • Преди 49 минути
Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

  • Преди 55 минути