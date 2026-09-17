Клоп започва с революция в Германия: 44 футболисти и два различни състава
Новият селекционер на Бундестима ще използва два отбора в четирите мача от Лигата на нациите и даде шанс на редица нови имена
Новият селекционер на Германия Юрген Клоп започва престоя си начело на Бундестима с мащабни промени. За първите си четири мача той повика общо 44 футболисти и ще използва два различни състава.
Идеята на Клоп е да тества максимално широк кръг играчи и различни тактически варианти в сгъстения цикъл от двубои в Лигата на нациите.
Първият състав ще играе срещу Нидерландия в Амстердам на 24 септември, а три дни по-късно ще приеме Гърция в Аугсбург.
Вторият отбор ще излезе срещу Сърбия в Мюнхен на 1 октомври, а на 4 октомври ще гостува на Гърция в Солун.
Сред избраниците има редица дебютанти и млади футболисти, което показва ясно намерението на Клоп да освежи състава и да разшири конкуренцията на почти всички позиции.
Отбор А срещу Нидерландия и Гърция:
Вратари: Фин Даамен, Александър Нюбел, Марк-Андре тер Стеген
Защитници: Хенес Бееренс, Ян Бисек, Натаниел Браун, Макс Розенфелдер, Нико Шлотербек, Йонатан Та, Филип Треу, Йоша Фагноман
Халфове: Надием Амири, Бамбасе Конте, Яник Енгелхардт, Крис Фююрих, Серж Гнабри, Ленарт Карл, Йозуа Кимих, Джамал Мусиала, Феликс Нмеча, Кевин Шаде, Антон Щах
Нападатели: Юнес Ебнуталиб, Кай Хавертц
Отбор Б срещу Сърбия и Гърция:
Вратари: Ноа Атуболу, Фин Даамен, Йонас Урбих
Защитници: Валдемар Антон, Ридле Баку, Фин Йелч, Максимилиан Мителщет, Давид Раум, Малик Тиау
Халфове: Карим Адейеми, Мика Баур, Том Бишоф, Саид Ел Мала, Браян Груда, Витали Янелт, Феликс Кайдел, Александър Павлович, Дери Шерхант, Флориан Виртц
Нападатели: Йонатан Буркард, Ник Волтемаде
Така още с първия си ход Клоп показва, че няма намерение да се придържа към старата йерархия, а ще търси нов облик на Германия още в началото на своя мандат.