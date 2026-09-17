Иван Дюлгеров претърпя нова операция на коляното

Българският национал Иван Дюлгеров претърпя нова операция на десния крак, след като отново се наложи хирургическа намеса в областта на коляното.

Този път интервенцията е била заради скъсан менискус, както и необходимост от шев на връзка на коляното. Операцията е извършена от д-р Виктор Точков.

За вратаря на Шериф Тираспол това е нов сериозен момент във възстановяването, след като преди около година той претърпя операция на предната кръстна връзка на същия десен крак.

Новата интервенция идва в труден момент за Дюлгеров, който отново ще трябва да премине през период на рехабилитация и постепенно завръщане към пълноценни тренировки.

Операцията на българския национал е била извършена навръх 15-ата годишнина на клиниката Eurovita.

На този етап не се съобщава колко точно ще продължи възстановяването на Дюлгеров и кога той ще може отново да се завърне на терена.