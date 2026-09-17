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Украински дронове поразиха руска нефтена рафинерия

Украински дронове поразиха руска нефтена рафинерия
АП/БТА

Украинските военни и преди са поемали отговорност за атаки срещу Славнефт-ЯНОС, заявявайки, че тя осигурява гориво и смазочни материали за руската армия

Нощна атака с украински дронове предизвика пожар в една от най-големите руски нефтени рафинерии в град Ярославъл, североизточно от Москва, съобщи в четвъртък губернаторът на Ярославска област Михаил Евриев.

„Има щети по нефтената рафинерия“, написа Евриев в публикация в Telegram, визирайки рафинерията Славнефт-ЯНОС, която се контролира съвместно от Роснефт и Газпром. Информацията предава The Moscow Times.

Украинските военни и преди са поемали отговорност за атаки срещу Славнефт-ЯНОС, заявявайки, че тя осигурява гориво и смазочни материали за руската армия. Славнефт-ЯНОС има капацитет за преработка на петрол от 300 000 барела на ден, или 15 милиона метрични тона годишно.

Губернаторът Евриев докладва, че няма жертви и заяви, че пожарът в рафинерията е бил напълно потушен до четвъртък сутринта.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди удара срещу Славнефт-ЯНОС и съобщи за щети по три руски транспортни самолета и три хеликоптера при отделна атака срещу военно летище в южната Ростовска област.

Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар заяви, че нощният въздушен обстрел е прекъснал електрозахранването в четири района на регионалната столица Ростов на Дон, където живеят около две пети от жителите на града. Никой не е пострадал при ударите, добави той.

Министерството на отбраната на Русия заяви, че е прихванало 641 украински дрона на територията на Русия и анексирания Крим между сряда вечерта и четвъртък сутринта.

Централната избирателна комисия на Русия, която провежда парламентарни и регионални избори този уикенд, съобщи, че един от нейните членове е бил убит при атака с дрон в окупирания украински регион Запорожие по-рано във вторник.

В Киев официални лица заявиха, че мащабна руска атака срещу града през нощта е ранила най-малко 16 души. Съобщава се за още няколко ранени при отделни атаки в Украйна.

Властите в Украйна също така докладваха, че руски удар с дрон срещу цивилен кораб под флага на Танзания в Черно море е убил неговия капитан. Те не разкриха националността на капитана.

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