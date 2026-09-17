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България и Гърция свързват виното и историята в нов туристически маршрут

България и Гърция свързват виното и историята в нов туристически маршрут
Pixabay

"Културният път на виното" ще преминава през Южна България и Северна Гърция и ще обединява археологически обекти, музеи, винарни и фестивали

От древните традиции и култа към Дионис до съвременните винарни - България и Гърция ще създадат общ туристически маршрут, посветен на виното и неговата история. Инициативата ще свърже обекти от двете страни на границата в единен културен път.

Проектът носи името "Културният път на виното" и ще обхване Северна Гърция и Южна България. Целта е посетителите да могат да проследят развитието на лозарството, производството и консумацията на вино от древността до наши дни.

В маршрута ще бъдат включени археологически обекти и музеи, които пазят свидетелства за древните винени традиции, както и съвременни винарни и фестивали. Специално място ще заема и културното наследство, свързано с Дионис - древногръцкия бог на виното.

Началната среща по проекта ще се проведе на 18 септември от 09:30 часа в Археологическия музей в Солун, който е и водещ партньор на инициативата.

От гръцка страна ще участват музеят и Организацията на винопроизводителите от Северна Гърция. Българските партньори са Археологическият музей в Сандански и сдружение "Съюз за възстановяване и развитие".

Проектът е сред само шест одобрени предложения от общо 163 кандидатури.

Новият маршрут трябва да превърне общото винено наследство на България и Гърция в туристическо преживяване, което съчетава история, археология, местни традиции и съвременно винопроизводство.

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