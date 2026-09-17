Лявоцентристката опозиция печели изборите в Швеция

Опозиционните лявоцентристки партии в Швеция печелят парламентарните избори със 176 депутатски места срещу 173 за управляващия десен блок. Данните са на шведската избирателна комисия след приключването на преброяването на бюлетините, съобщава Ройтерс.

Очаква се лидерът на Шведската социалдемократическа работническа партия Магдалена Андершон да се върне на премиерския пост, след като партията ѝ прекара четири години в опозиция.

Агенция Франс прес определя вота като изключително оспорван.

Всички бюлетини за 349-местния шведски парламент вече са преброени. Резултатите обаче предстои да бъдат официално утвърдени през следващите дни.

Междувременно шведската обществена телевизия съобщи, че премиерът Улф Кристершон се очаква да обяви оставката си след изборната загуба.

Кристершон, който оглавява дясната Умерена коалиционна партия, все още не е направил публичен коментар за окончателните резултати, отбелязва Ройтерс.