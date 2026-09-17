Кабинетът отпуска допълнителни 10 млн. евро на БНТ

Националната телевизия получава извънредна финансова инжекция, след като Министерският съвет прие постановление за отпускането на допълнителен трансфер от 10 млн. евро по бюджета на Българската национална телевизия (БНТ) за 2026 г. Новината бе оповестена официално от пресслужбата на правителството.

С тези целеви средства обществената медия ще успее да погаси натрупаните просрочени задължения за електронни съобщителни услуги, свързани с излъчването и преноса на нейния сигнал чрез наземно цифрово радиоразпръскване.

Финансовото обезпечаване има за цел да предотврати евентуално прекъсване на ефира и да подсигури безпроблемното функциониране на БНТ в ролята ѝ на национален обществен доставчик на аудиовизуални медийни услуги. Държавата отпуска парите изцяло за сметка на заделените резерви в централния бюджет за 2026 година.

Паралелно с това медийните регулатори също чертаят финансовите планове за следващите периоди. На свое заседание, провело се на 3 септември, Съветът за електронни медии (СЕМ) гласува с пълно единодушие от пет гласа своя проектобюджет за 2027 г. По време на същата сесия бяха приети и актуализираните прогнозни макрорамки за 2028 и 2029 г., както и бъдещите проектобюджети на Българската национална телевизия и Българското национално радио (БНР).