Антонио Конте чака точния проект, отказал на Ал Ахли и Фенербахче

Антонио Конте продължава да изчаква подходящ проект за следващата стъпка в треньорската си кариера и вече е отхвърлил няколко предложения. Според трансферния експерт Фабрицио Романо италианецът е отказал оферти от Ал Ахли и Фенербахче.

Конте е без отбор, след като напусна Наполи в края на сезон 2025/26. По време на двугодишния си престой в Неапол той спечели титлата в Серия А и Суперкупата на Италия.

От Ал Ахли са се свързали със специалиста и са му предложили сериозно възнаграждение, но Конте не е проявил интерес към възможността да продължи кариерата си в Саудитска Арабия.

Името му наскоро беше свързано и с Фенербахче, но и този вариант е бил отхвърлен. Причината е, че Конте не е преценил турския клуб като подходящия проект за него на този етап.

В същото време около бъдещето му продължава да има сериозни спекулации. Милан, Ювентус и Манчестър Юнайтед са сред клубовете, с които името на 57-годишния специалист се свързва.

Допълнително внимание предизвика присъствието на Конте на "Сан Сиро" за двубоя между Милан и Бенфика. Появата му на стадиона веднага засили информациите за евентуална връзка с "росонерите", макар към момента да няма данни за постигната договорка.

Засега Конте остава свободен и изглежда няма намерение да бърза с избора си, като приоритетът му е следващият клуб да отговаря на амбициите и изискванията му.