Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Антонио Конте чака точния проект, отказал на Ал Ахли и Фенербахче

Антонио Конте чака точния проект, отказал на Ал Ахли и Фенербахче
АП/БТА

Италианецът остава без отбор след раздялата с Наполи, а присъствието му на "Сан Сиро" засили слуховете за интерес от Милан

Антонио Конте продължава да изчаква подходящ проект за следващата стъпка в треньорската си кариера и вече е отхвърлил няколко предложения. Според трансферния експерт Фабрицио Романо италианецът е отказал оферти от Ал Ахли и Фенербахче.

Конте е без отбор, след като напусна Наполи в края на сезон 2025/26. По време на двугодишния си престой в Неапол той спечели титлата в Серия А и Суперкупата на Италия.

От Ал Ахли са се свързали със специалиста и са му предложили сериозно възнаграждение, но Конте не е проявил интерес към възможността да продължи кариерата си в Саудитска Арабия.

Името му наскоро беше свързано и с Фенербахче, но и този вариант е бил отхвърлен. Причината е, че Конте не е преценил турския клуб като подходящия проект за него на този етап.

В същото време около бъдещето му продължава да има сериозни спекулации. Милан, Ювентус и Манчестър Юнайтед са сред клубовете, с които името на 57-годишния специалист се свързва.

Допълнително внимание предизвика присъствието на Конте на "Сан Сиро" за двубоя между Милан и Бенфика. Появата му на стадиона веднага засили информациите за евентуална връзка с "росонерите", макар към момента да няма данни за постигната договорка.

Засега Конте остава свободен и изглежда няма намерение да бърза с избора си, като приоритетът му е следващият клуб да отговаря на амбициите и изискванията му.

Още по темата

Антонио Конте заговори в трето лице за себе си

Антонио Конте заговори в трето лице за себе си

Глобиха Антонио Конте с два мача и 15 хил. евро

Глобиха Антонио Конте с два мача и 15 хил. евро

Конте получи оферта за 20 милиона евро на сезон

Конте получи оферта за 20 милиона евро на сезон

Треньорска вълна в Серия А: Гатузо, Сари и Конте разместват пластовете в Италия

Треньорска вълна в Серия А: Гатузо, Сари и Конте разместват пластовете в Италия

Гръм в Наполи: Конте си тръгва, Сари се завръща

Гръм в Наполи: Конте си тръгва, Сари се завръща

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Водещи

Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

  • Преди 4 минути
40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

  • Преди 14 минути
Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

  • Преди 16 минути
Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

  • Преди 17 минути
България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

  • Преди 20 минути
"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

  • Преди 28 минути
Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

  • Преди 28 минути
България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

  • Преди 30 минути
ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

  • Преди 30 минути
Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

  • Преди 32 минути
Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

  • Преди 39 минути
Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

  • Преди 45 минути
Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

  • Преди 47 минути
24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

  • Преди 49 минути
Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

  • Преди 1 час