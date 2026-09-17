ДАНС е предупредила за случая „Петрохан“ още през януари 2025 г.

Проверете делото, образувано в прокуратурата през януари 2025 г. по информация на ДАНС. Там има всички пунктове и точки, които са изнесени в обвинението и днес, само че тогава, ако някой беше реагирал навреме, тези хора може би щяха да бъдат живи. Това заяви председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) Пламен Тончев във връзка със случая „Петрохан“, цитиран по БТА.

Тончев изрично уточни, че съмненията за евентуална педофилия фигурират като едно от основните обвинения в изготвения от агенцията документ още в началото на миналата година. Той допълни, че в същия период до държавното обвинение е била изпратена и официална писмена справка, придружена с всички събрани материали.

На свой брифинг, съвместно с МВР, Прокуратурата заяви преди няколко дни, че не откриват доказателства за чужда намеса при смъртта на шестимата починали в планината.

Паралелно с основното разследване обаче се води и второ досъдебно производство. В неговия обхват влиза детайлна проверка на финансовите операции и начините на финансиране на неправителствената организация, която отговаря за стопанисването на хижа „Петрохан“.

В хода на оперативно-издирвателните действия вече са локализирани банкови сметки на замесени лица на територията на България, както и една чуждестранна банкова сметка, която се намира под правната юрисдикция на Съединените американски щати.