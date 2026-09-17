Румен Радев награди българските ученици с медали от международни олимпиади

Премиерът Румен Радев връчи отличия на българските ученици, спечелили медали от международни олимпиади по природни науки през 2026 г. Церемонията се състоя в Гранитната зала на Министерския съвет.

„Вие отваряте прозорец от възможности пред България – за развитието ѝ като високотехнологична държава, за талантите, науката, качественото образование и индустриите на бъдещето“, обърна се министър-председателят към младите медалисти.

Радев припомни, че само преди няколко месеца от същото място е изпратил учениците за международните състезания и им е връчил българското знаме.

„Само преди няколко месеца ви изпратихме оттук към международните олимпиади по природни науки. Тогава ви връчих знамето с ясното убеждение и увереност, че вие ще го носите достойно и ще дадете максимално от себе си, за да представите България по най-добрия възможен начин“, каза премиерът.

103 медала за българските ученици

По думите на Радев през тази година българските ученици са завоювали 103 медала от престижни международни олимпиади и състезания. Той определи резултатите като доказателство за таланта, постоянството и труда на младите хора.

„Този успех показва, че България не само може да се конкурира с най-добрите в света, но може и да ги превъзхожда“, заяви министър-председателят.

Радев открои постижението на Андрей Стефанов, който в рамките на едно лято е спечелил два златни медала – по математика и информатика. Според премиера едва 22-ма ученици в света са постигали подобен резултат.

Той благодари и на учителите и родителите на медалистите, като подчерта, че зад успехите стоят години на подготовка, постоянство и лишения.

„Имаме нужда от вдъхновяващ пример“

Премиерът акцентира и върху възможностите, които развитието на информационните технологии и изкуствения интелект предоставя на младите учени.

„Информационните технологии и изкуственият интелект дават възможност на индивидуални умове и на малки екипи да постигат пробив в науката и технологиите без много финансови средства“, посочи Радев.

По думите му България вече разполага с високотехнологични компании, които постигат значими резултати и заемат водещи позиции на европейско и световно ниво.

Радев заяви, че правителството работи за създаването на условия младите таланти да остават в България и да развиват способностите си в страната. Наред с успехите обаче той отбеляза необходимостта от допълнителни усилия за подобряване на резултатите в образованието, включително по отношение на функционалната грамотност.

„Имаме нужда от вдъхновяващ пример и това сте вие“, обърна се премиерът към учениците. Той подчерта, че целта трябва да бъде всяко дете да има достъп до качествено образование и възможност да развива таланта си.