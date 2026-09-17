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Румен Радев награждава ученици, спечелили международни олимпиади по природни науки

Румен Радев награждава ученици, спечелили международни олимпиади по природни науки
Снимка: БТА

В церемонията ще участва и министърът на образованието и науката професор Георги Вълче

Министър-председателят Румен Радев ще връчи отличия на българските ученици, спечелили медали от международни олимпиади по природни науки през 2026 година, съобщиха от правителствената информационна служба. 

Церемонията ще се проведе от 14:00 ч. в Гранитна зала на Министерския съвет. Премиерът ще връчи грамоти на националните отбори за 2026 г по информатика, по астрономия и астрофизика, по лингвистика, по химия, по математика, по география, по биология, по физика и по изкуствен интелект.

В церемонията ще участва и министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев, посочиха още от правителствената информационна служба. 

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